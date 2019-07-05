У жителя Хабаровского края изъяли 75 килограммов черной икры

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Полицейские задержали в Хабаровском крае местного жителя, при обысках у него дома нашли 75 килограммов незаконно добытой черной икры, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Путина лето – 2019" сотрудниками ОМВД России по Ульчскому району Хабаровского края во взаимодействии с региональным УФСБ задержан житель села Анненские минеральные воды, обвиняемый в незаконном обороте водных биологических ресурсов", - сообщила Волк.

При обыске у мужчины дома полицейские нашли примерно 150 пол-литровых банок икры рыб осетровых видов. Икра, как выяснили полицейские, предназначалась для продажи. Все 75 килограммов изъятой икры переданы на ответственное хранение.