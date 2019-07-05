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РИА Новости

У жителя Хабаровского края изъяли 75 килограммов черной икры

Вчера, 08:14
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Полицейские задержали в Хабаровском крае местного жителя, при обысках у него дома нашли 75 килограммов незаконно добытой черной икры, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Путина лето – 2019" сотрудниками ОМВД России по Ульчскому району Хабаровского края во взаимодействии с региональным УФСБ задержан житель села Анненские минеральные воды, обвиняемый в незаконном обороте водных биологических ресурсов", - сообщила Волк.
27 марта, 13:27
В Астраханской области задержали девушку с чемоданом черной икры
При обыске у мужчины дома полицейские нашли примерно 150 пол-литровых банок икры рыб осетровых видов. Икра, как выяснили полицейские, предназначалась для продажи. Все 75 килограммов изъятой икры переданы на ответственное хранение.
Мужчину заключили под стражу, Следственное управление СК России по Хабаровскому краю возбудило уголовное дело по статье 258 УК РФ.
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