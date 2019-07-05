Роспотребнадзор не фиксирует вспышек заболеваний в Иркутской области

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор не зафиксировал в зоне паводка в Иркутской области вспышек заболеваний, санитарно-эпидемиологическая ситуация стабильная.

"Санитарно-эпидемиологическая ситуация на затопленных территориях стабильная, уровни инфекционной заболеваемость находятся в пределах среднемноголетних значений. Групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано... Проведение Роспотребнадзором санитарно-противоэпидемических мероприятий продолжается", - говорится в сообщении ведомства на сайте

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в паводковой зоне ЧС работают специалисты ведомства, чтобы не допустить осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки. На территории трех районов в зоне подтопления продолжают работу 44 прививочные бригады: в Нижнеудинском районе - 20, Тулунском - 10, Тайшетском - 14.

Согласно данным Роспотребнадзора на 4 июля, из числа первоочередных групп риска против вирусного гепатита А привито 14 831 человек, против брюшного тифа - 469 человек, против дизентерии Зонне - 2020, прошли фагирование 3610 человек.

Кроме того, лаборатория Роспотребнадзора в целях контроля качества питьевой воды, воды поверхностных и подземных источников, привозной воды исследовала более 400 проб. Добавляется, что нуждающиеся обеспечены продуктами питания и предметами первой необходимости, есть запас бутилированной воды.

Специалисты ведомства ежедневно берут пробы воды, пищевых продуктов, готовых блюд в объектах общественного питания населения в пунктах временного размещения. Всего, как указывает Роспотребнадзор, было исследовано почти 170 проб пищевых продуктов и готовых блюд, 54 пробы воды, 455 смывов, 44 пробы дезинфекционных средств.