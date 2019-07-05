В Приангарье более трех тысяч домов признали непригодными для проживания

ТУЛУН (Иркутская обл.), 5 июл - РИА Новости. Около 3,5 тысячи домов признаны непригодными для проживания в Иркутской области после подтопления, рассказал журналистам председатель КЧС Руслан Болотов.

"Количество обследованных домов перевалило за 4,5 тысячи домов, и 3,5 тысячи домов признано непригодными для проживания", - рассказал Болотов.

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. По последним данным, 21 человек погиб, 13 числятся пропавшими без вести.