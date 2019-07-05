Красноярский подросток прострелил сверстнику ухо на тренировке

КРАСНОЯРСК, 5 июл — РИА Новости. Следователи проверяют информацию о том, что подростку прострелили ухо на тренировке по стрельбе в одном из районов Красноярского края, сообщает региональный главк СК.

По предварительным данным, в поселке Веселое Тасеевского района на тренировке по стрельбе 12-летнему подростку прострелили ухо. Инцидент произошел, когда он пошел самостоятельно заменить мишень, а другой подросток выстрелил из пневматической винтовки, сообщает СК. Тренер в этот момент, по информации следователей, отвечала на вопросы детей.

"Следователи устанавливают обстоятельства травмирования подростка на тренировке по стрельбе", - сообщает следствие.

В ведомстве сообщили, что пуля не задела жизненно важные органы.