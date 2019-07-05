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РИА Новости

Красноярский подросток прострелил сверстнику ухо на тренировке

Вчера, 06:09
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КРАСНОЯРСК, 5 июл — РИА Новости. Следователи проверяют информацию о том, что подростку прострелили ухо на тренировке по стрельбе в одном из районов Красноярского края, сообщает региональный главк СК.
По предварительным данным, в поселке Веселое Тасеевского района на тренировке по стрельбе 12-летнему подростку прострелили ухо. Инцидент произошел, когда он пошел самостоятельно заменить мишень, а другой подросток выстрелил из пневматической винтовки, сообщает СК. Тренер в этот момент, по информации следователей, отвечала на вопросы детей.
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"Следователи устанавливают обстоятельства травмирования подростка на тренировке по стрельбе", - сообщает следствие.
В ведомстве сообщили, что пуля не задела жизненно важные органы.
Для установления вреда здоровью подростка назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашивают тренера и свидетелей происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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