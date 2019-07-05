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РИА Новости

В Забайкалье выжившие после аварии с шестью погибшими идут на поправку

Вчера, 06:04
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ЧИТА, 5 июл – РИА Новости. Врачи отмечают положительную динамику у троих пострадавших в ДТП в Читинском районе Забайкалья, после которого скончалось шесть человек, сообщает региональный минздрав.
Авария произошла вечером 22 июня на региональной автодороге в Читинском районе, на Яблоновом хребте. По предварительным данным, водитель Toyota Celsior выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Toyota Camry. Пять человек погибли, четверо пострадали, в том числе двое детей 6 и 10 лет. Девочка 6 лет скончалась в больнице от травм 1 июля.
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"Пострадавшие продолжают получать медицинскую помощь в условиях стационара. Двое взрослых находятся в отделениях нейрохирургии и челюстно-лицевой хирургии краевой клинической больницы, девятилетняя девочка лежит в отделении травматологии краевой детской клинической больницы, с ней работает психолог", - говорится в сообщении.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель двух или более людей.
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