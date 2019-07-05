Арабская коалиция в Йемене заявила о перехвате беспилотника хуситов

ДОХА, 5 июл - РИА Новости. Силы воюющей в Йемене арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией смогли перехватить и уничтожить беспилотник, который йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" пытались использовать для нанесения удара по региональному аэропорту в Джизане близ границы с Йеменом, сообщил представитель коалиции Турки аль-Малики, чьи слова приводит Саудовское госагентство новостей.

Ранее представитель вооруженных сил хуситов сообщил телеканалу "Аль-Масира", что беспилотники запущены по саудовским аэропортам на юго-западе страны в городах Абха и Джизан.

"Силы коалиции смогли сегодня ночью перехватить и сбить беспилотник, который запустили поддерживаемые Ираном хуситы из Саны в направлении аэропорта короля Абдаллы в Джизане", - сказал аль-Малики. Он не указал, удалось ли им сбить беспилотник, пущенный в направлении аэропорта в Абхе.

По информации телеканала "Аль-Арабия", работа аэропорта в Джизане продолжается в обычном режиме, несмотря на сообщения хуситов о сбое.