Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-05T01:06Z
https://ria.ru/20190705/1556225166.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/147275/76/1472757642_0:10:1467:835_1036x0_80_0_0_8f2603cd18e0fb1c8e166c492ed2a537.jpg
РИА Новости

В Мексике усиливаются акции протеста федеральной полиции

01:06
110
© AP Photo / Gustavo AguadoСотрудники правоохранительных органов Мексики
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
© AP Photo / Gustavo Aguado
Сотрудники правоохранительных органов Мексики. Архивное фото
МЕХИКО, 5 июл – РИА Новости. Акции протеста федеральной полиции, не согласной с переводом служащих в недавно созданную Национальную гвардию, усиливаются в Мексике.
В среду организаторы протестов пообещали начать национальную забастовку. Несмотря на это, в четверг протесты ограничились массовыми выступлениями в Мехико, перекрытием дорог в самом городе, а также ряда федеральных трасс. В частности, по данным портала Financiero, полицейские перекрыли движение на крупной магистрали Анильо-Периферико в столице, трассах Мехико-Пачука и Мехико-Куэрнавака. Дорога на Пачуку перекрывается уже второй день подряд – в среду она была парализована в течение 10 часов.
Забастовка таксистов в Мадриде, Испания. 22 января 2019
25 января, 15:20
Бастующие в Мадриде таксисты заблокировали кладбище
Причиной протестов является намерение властей перевести полицейских в состав недавно созданной по инициативе президента страны Национальной гвардии. Полиция утверждает, что сотрудники теряют в зарплате и рабочих правах. Сам президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор опроверг эти утверждения, но заявил, что федеральная полиция будет распущена через 18 месяцев.
Соратники президента уже обвинили в организации протестов экс-главу государства Фелипе Кальдерона, при котором и была создана федеральная полиция. С таким заявлением выступил министр безопасности и гражданской защиты Альфонсо Дурасо, основываясь на просьбе организаторов протестов сделать Кальдерона своим законным представителем в переговорах с властями.
Конвейер завода по производству текилы
3 июля, 06:10
В Мексике дорожает национальный напиток текила
Сам Кальдерон категорически отверг эти обвинения и призвал власти к диалогу. "Господин президент, господин министр, услышьте полицейских, не сочтите за труд объясниться с ними, каков ваш план по обеспечению безопасности и что, как вы ожидаете, должны делать федеральные полицейские в рамках этого плана", - сказал Кальдерон в своем видеообращении.
Инициатива создания гвардии исходила от самого Лопеса Обрадора с целью избежать дальнейшей милитаризации Мексики с учетом войны с преступностью и наркомафией, идущей с 2006 года. Национальная гвардия формируется из наиболее подготовленных сотрудников основных силовых структур, включая армию и ВМФ, но при этом она в большей степени подконтрольна гражданским органам власти. Она приписана к министерству безопасности и гражданской защиты, а не к военным ведомствам.
001000
Обсудить 0
МексикаВ мире
Рекомендуем
Дворец Европы
ЕС профинансировал исследование о влиянии экспертов на внешнюю политику РФ
РИА
Новости
Венесуэла
Венесуэльские власти раскритиковали доклад верховного комиссара ООН
Президент РФ Владимир Путин
Путин провел в римском аэропорту короткую встречу с Берлускони
Ключевская сопка
На Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка
Лента
новостей
Детский омбудсмен рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Арабская коалиция в Йемене заявила о перехвате беспилотника хуситов
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Клинцевич назвал похищением арест на Украине офицера ДНР по делу МН17
Кадр из фильма Проклятие Аннабель
В Таиланде турист умер во время просмотра фильма ужасов
Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
Дружба Италии и России имеет огромный потенциал, считает премьер Конте
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара. 7 апреля 2019
ПВО армии Хафтара сбили военный самолет правительства нацсогласия Ливии
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Болтон назвал задержание иранского танкера в Гибралтаре "отличной новостью"
В Кентукки сутки полыхают тонны Jim Beam, горящий виски течет по реке
Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини
Итальянский вице-премьер выложил в Instagram фото с Путиным
Хуситы заявили об обстреле аэропортов на юго-западе Саудовской Аравии
В Ингушетии избили семилетнюю девочку
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12Дружба Италии и России имеет огромный потенциал, считает премьер Конте
02:04Клинцевич назвал похищением арест на Украине офицера ДНР по делу МН17
01:44Детский омбудсмен рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки
01:33Арабская коалиция в Йемене заявила о перехвате беспилотника хуситов
01:12Венесуэльские власти раскритиковали доклад верховного комиссара ООН
01:07На Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка
01:06В Мексике усиливаются акции протеста федеральной полиции
00:53ЕС профинансировал исследование о влиянии экспертов на внешнюю политику РФ
00:34Вице-премьер Италии Сальвини считает, что Путин оставит след в истории
00:31Путин провел в римском аэропорту короткую встречу с Берлускони
00:29В Ингушетии избили семилетнюю девочку
00:23Хуситы заявили об обстреле аэропортов на юго-западе Саудовской Аравии
00:21В Кентукки сутки полыхают тонны Jim Beam, горящий виски течет по реке
00:05Итальянский вице-премьер выложил в Instagram фото с Путиным
00:04В Таиланде турист умер во время просмотра фильма ужасов
23:51Болтон назвал задержание иранского танкера в Гибралтаре "отличной новостью"
23:46Девушка последовала примеру матери и похудела на 60 килограммов
23:39Французу, который попал в Россию, переплыв Нарву, грозит до двух лет тюрьмы
23:29В новой Москве автомобиль сбил пешеходов, один человек погиб
23:25В Казани поймали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей
Лента новостейМолния