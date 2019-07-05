Путин провел в римском аэропорту короткую встречу с Берлускони

РИМ, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по окончании официальной программы провел в аэропорту Рима краткую дружественную встречу со своим другом, экс-премьером и председателем партии "Вперёд, Италия" Сильвио Берлускони, передаёт корреспондент РИА Новости.

Путин в четверг посетил Рим, где встретился с папой Франциском и президентом Италии, а также провёл переговоры с главой итальянского правительства.

В аэропорт российский лидер прибыл после ужина от имени Конте. Меню было составлено на основе рыбных блюд. В качестве закуски участникам вечера на вилле Мадама – в старинном особняке, принадлежащим МИД Италии - подавались рыба и морепродукты с мелконарезанными зеленым яблоком и персиком. Первым блюдом стала паста из маленьких осьминогов, креветок и морского ерша. На второе предложили сибас с овощами, а на десерт – мороженое и землянику.

