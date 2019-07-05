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РИА Новости

Путин провел в римском аэропорту короткую встречу с Берлускони

00:31
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
РИМ, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по окончании официальной программы провел в аэропорту Рима краткую дружественную встречу со своим другом, экс-премьером и председателем партии "Вперёд, Италия" Сильвио Берлускони, передаёт корреспондент РИА Новости.
Путин в четверг посетил Рим, где встретился с папой Франциском и президентом Италии, а также провёл переговоры с главой итальянского правительства.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 06:34
Путин сообщил, что не обсуждает с Берлускони внутриполитические вопросы
В аэропорт российский лидер прибыл после ужина от имени Конте. Меню было составлено на основе рыбных блюд. В качестве закуски участникам вечера на вилле Мадама – в старинном особняке, принадлежащим МИД Италии - подавались рыба и морепродукты с мелконарезанными зеленым яблоком и персиком. Первым блюдом стала паста из маленьких осьминогов, креветок и морского ерша. На второе предложили сибас с овощами, а на десерт – мороженое и землянику.
Путина и Берлускони связывает давняя дружба. В интервью газете Corriere della Sera в преддверии визита в Италию Путин назвал 82-летнего политика по имени, отметив, что "он является политиком мирового масштаба, настоящим лидером, твёрдо отстаивавшим интересы своей страны на международной арене".
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Сильвио БерлускониВладимир ПутинРимИталияВ мире
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