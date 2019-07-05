Хуситы заявили об обстреле аэропортов на юго-западе Саудовской Аравии

ДОХА, 5 июл - РИА Новости. Йеменские мятежники из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что обстреляли два аэропорта на юго-западе Саудовской Аравии вблизи границы с Йеменом, что привело к сбою в их работе, сообщил подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира" со ссылкой на представителя вооруженных сил хуситов.

"В ходе воздушной операции удалось точно поразить аэропорт в Абхе, воздушное движение в аэропорту было прервано", - отметил представитель хуситов. Аналогичный обстрел с использованием беспилотника, по его словам, был предпринят и по региональному аэропорту в Джизане. По его словам, удалось поразить "чувствительные военные цели в аэропортах".

По данным йеменских мятежников, саудовским авиационным властям пришлось перенаправить четыре рейса из Эр-Рияда, Даммама и Джидды в другие аэропорты. Военный представитель хуситов подчеркнул, что они продолжат наносить удары по аэропортам, которые используются для военных целей. При этом он предупредил гражданских лиц о необходимости держаться подальше от этих мест.

В результате нанесенного хуситами удара по аэропорту в Абхе три дня назад пострадали более девяти человек. Еще один обстрел этого аэропорта унес жизнь проживавшего в Саудовской Аравии сирийца.