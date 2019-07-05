Хуситы заявили об обстреле аэропортов на юго-западе Саудовской Аравии

ДОХА, 5 июл - РИА Новости. Йеменские мятежники из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что обстреляли два аэропорта на юго-западе Саудовской Аравии вблизи границы с Йеменом, что привело к сбою в их работе, сообщил подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира" со ссылкой на представителя вооруженных сил хуситов.
"В ходе воздушной операции удалось точно поразить аэропорт в Абхе, воздушное движение в аэропорту было прервано", - отметил представитель хуситов. Аналогичный обстрел с использованием беспилотника, по его словам, был предпринят и по региональному аэропорту в Джизане. По его словам, удалось поразить "чувствительные военные цели в аэропортах".
По данным йеменских мятежников, саудовским авиационным властям пришлось перенаправить четыре рейса из Эр-Рияда, Даммама и Джидды в другие аэропорты. Военный представитель хуситов подчеркнул, что они продолжат наносить удары по аэропортам, которые используются для военных целей. При этом он предупредил гражданских лиц о необходимости держаться подальше от этих мест.
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В результате нанесенного хуситами удара по аэропорту в Абхе три дня назад пострадали более девяти человек. Еще один обстрел этого аэропорта унес жизнь проживавшего в Саудовской Аравии сирийца.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.