Итальянский вице-премьер выложил в Instagram фото с Путиным

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини опубликовал в Instagram фото с российским президентом Владимиром Путиным, который приехал с визитом в Рим.
Итальянский политик разместил два снимка, вероятно с торжественного обеда. На первом - он и российский лидер крупным планом, на второй они смеются на фоне обеденного стола, за ними наблюдают представители итальянской делегации.
"На работе", - подписал свой пост министр, добавив к нему эмодзи итальянского и российского флагов.
Путин в четверг прибыл в Рим с официальным визитом, в рамках которого встретился с папой Римским Франциском, президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джузеппе Конте.