Лучшие фото недели: высокая мода, бассейн на колесах и 80-летие Бэтмена

Показ коллекции модного дома Georges Hobeika на Неделе высокой моды в Париже.
Показ коллекции модного дома Georges Hobeika на Неделе высокой моды в Париже.
Сотрудники Аэрофлота на затопленной улице в районе аэропорта Шереметьево.
Сотрудники Аэрофлота на затопленной улице в районе аэропорта Шереметьево.
Полное солнечное затмение, которое можно было наблюдать второго июля в странах Латинской Америки.
Полное солнечное затмение, которое можно было наблюдать второго июля в странах Латинской Америки.
Подрыв частей моста Моранди в Генуе, сохранившихся после катастрофы 2018 года. Тогда рухнула одна из центральных опор виадука.
Подрыв частей моста Моранди в Генуе, сохранившихся после катастрофы 2018 года. Тогда рухнула одна из центральных опор виадука.
Певица Майли Сайрус выступает на фестивале Гластонбери в Великобритании.
Освящение огня для Панамериканских игр в Теотиуакане.
Люди отдыхают на пляже в Германии.
Модели перед показом Tamara Ralph и Michael Russo на Неделе высокой моды в Париже.
Модели перед показом Tamara Ralph и Michael Russo на Неделе высокой моды в Париже.
Последствия торнадо в Китае.
Задержание протестующих во время демонстрации в Тель-Авиве.
Неформальная встреча президентов России, Таджикистана и Белоруссии Владимира Путина, Эмомали Рахмона и Александра Лукашенко в Минске.
Неформальная встреча президентов России, Таджикистана и Белоруссии Владимира Путина, Эмомали Рахмона и Александра Лукашенко в Минске.
Девушки отдыхают в бассейне, оборудованном в пикапе, в городе Унлинген на юге Германии.
Девушки отдыхают в бассейне, оборудованном в пикапе, в городе Унлинген на юге Германии.
Праздник посадки риса Асар Пандра в Непале.
Праздник посадки риса Асар Пандра в Непале.
Косплееры готовятся отметить 80-летие Бэтмена в Малайзии.
Извержение вулкана Стромболи в Италии.
Мексиканский город Гвадалахара оказался покрыт метровым слоем льда после сильного града.
Мексиканский город Гвадалахара оказался покрыт метровым слоем льда после сильного града.
Люди играют с мячом на пляже Ипанема в Рио-де-Жанейро.
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп пожимают друг другу руки при встрече у демаркационной линии, разделяющей Северную и Южную Корею.
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп пожимают друг другу руки при встрече у демаркационной линии, разделяющей Северную и Южную Корею.
Ферма по выращиванию устриц на озере То во Франции.
Депутат от партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони фотографируется с членом Европарламента от Испании Германом Терчем на первой сессии нового Европейского парламента.
Депутат от партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони фотографируется с членом Европарламента от Испании Германом Терчем на первой сессии нового Европейского парламента.
Рикша под дождем в столице Бангладеш Дакке.
Сторонники бывшего кандидата оппозиции Ламука Мартина Файулю во время акции протеста в Киншасе.
Сторонники бывшего кандидата оппозиции Ламука Мартина Файулю во время акции протеста в Киншасе.
Торжественная встреча самолета Vietnam Airlines в Шереметьево. Авиакомпания Vietnam Airlines запустила рейсы по маршруту Ханой — Москва — Ханой.
Торжественная встреча самолета Vietnam Airlines в Шереметьево. Авиакомпания Vietnam Airlines запустила рейсы по маршруту Ханой — Москва — Ханой.
Сотрудники полиции наблюдают за штурмом здания Законодательного Собрания в Гонконге.
Сотрудники полиции наблюдают за штурмом здания Законодательного Собрания в Гонконге.
Индуист выполняет трюк с огнем во время репетиции праздника Ратха-ятра в Ахмадабаде.
Индуист выполняет трюк с огнем во время репетиции праздника Ратха-ятра в Ахмадабаде.
Рыбаки пытаются поймать сардину на пляже Аманцимтоти в ЮАР.
Сотрудники службы безопасности задерживают мужчину, выбежавшего на поле во время Чемпионата мира по крикету.
Сотрудники службы безопасности задерживают мужчину, выбежавшего на поле во время Чемпионата мира по крикету.
Праздничный салют в честь 75-летия освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков на Поклонной горе в Москве.
Праздничный салют в честь 75-летия освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков на Поклонной горе в Москве.
Хип-хоп исполнительница Карди Би выступает на музыкальном фестивале в Роксилле.
Хип-хоп исполнительница Карди Би выступает на музыкальном фестивале в Роксилле.