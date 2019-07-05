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РИА Новости

Лучшие фото недели: высокая мода, бассейн на колесах и 80-летие Бэтмена

Вчера, 12:30
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© REUTERS / Charles Platiau

Показ коллекции модного дома Georges Hobeika на Неделе высокой моды в Париже.

Модель на показе Georges Hobeika в рамках Недели высокой моды в Париже
1 из 30

Показ коллекции модного дома Georges Hobeika на Неделе высокой моды в Париже.

© REUTERS / Charles Platiau
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Сотрудники Аэрофлота на затопленной улице в районе аэропорта Шереметьево.

Сотрудники кампании ОАО Аэрофлот- российские авиалинии на затопленной улице в районе аэропорта Шереметьево
2 из 30

Сотрудники Аэрофлота на затопленной улице в районе аэропорта Шереметьево.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© AFP 2019 / Martin Bernetti

Полное солнечное затмение, которое можно было наблюдать второго июля в странах Латинской Америки.

Полное солнечное затмение
3 из 30

Полное солнечное затмение, которое можно было наблюдать второго июля в странах Латинской Америки.

© AFP 2019 / Martin Bernetti
© AFP 2019 / Vincenzo Pinto

Подрыв частей моста Моранди в Генуе, сохранившихся после катастрофы 2018 года. Тогда рухнула одна из центральных опор виадука.

Подрыв оставшихся частей моста Моранди в Генуе
4 из 30

Подрыв частей моста Моранди в Генуе, сохранившихся после катастрофы 2018 года. Тогда рухнула одна из центральных опор виадука.

© AFP 2019 / Vincenzo Pinto
© REUTERS / Henry Nicholls

Певица Майли Сайрус выступает на фестивале Гластонбери в Великобритании.

Американская певица Майли Сайрус выступает на фестивале Гластонбери в Великобритании
5 из 30

Певица Майли Сайрус выступает на фестивале Гластонбери в Великобритании.

© REUTERS / Henry Nicholls
© REUTERS / Gustavo Graf

Освящение огня для Панамериканских игр в Теотиуакане.

Освещение огня для Панамериканских игр в Теотиуакане, Мексика
6 из 30

Освящение огня для Панамериканских игр в Теотиуакане.

© REUTERS / Gustavo Graf
© REUTERS / Fabian Bimmer

Люди отдыхают на пляже в Германии.

Люди отдыхают на пляже в Травемюнде, Германия
7 из 30

Люди отдыхают на пляже в Германии.

© REUTERS / Fabian Bimmer
© REUTERS / Charles Platiau

Модели перед показом Tamara Ralph и Michael Russo на Неделе высокой моды в Париже.

Модели перед показом Tamara Ralph и Michael Russo в рамках Недели высокой моды в Париже
8 из 30

Модели перед показом Tamara Ralph и Michael Russo на Неделе высокой моды в Париже.

© REUTERS / Charles Platiau
© AFP 2019 / Stringer

Последствия торнадо в Китае.

Последствия торнадо в Китае
9 из 30

Последствия торнадо в Китае.

© AFP 2019 / Stringer
© AFP 2019 / Ahmad Gharabli

Задержание протестующих во время демонстрации в Тель-Авиве.

Задержание протестующих во время демонстрации в Тель-Авиве
10 из 30

Задержание протестующих во время демонстрации в Тель-Авиве.

© AFP 2019 / Ahmad Gharabli
© РИА Новости / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк

Неформальная встреча президентов России, Таджикистана и Белоруссии Владимира Путина, Эмомали Рахмона и Александра Лукашенко в Минске.

Александр Лукашенко, Владимир Путин и Эмомали Рахмон во время неформальной встречи в Минске
11 из 30

Неформальная встреча президентов России, Таджикистана и Белоруссии Владимира Путина, Эмомали Рахмона и Александра Лукашенко в Минске.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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© AP Photo / DPA / Thomas Warnack

Девушки отдыхают в бассейне, оборудованном в пикапе, в городе Унлинген на юге Германии.

Девушки отдыхают в бассейне, оборудованном в пикапе, в Унлингене, Германия
12 из 30

Девушки отдыхают в бассейне, оборудованном в пикапе, в городе Унлинген на юге Германии.

© AP Photo / DPA / Thomas Warnack
© AP Photo / Niranjan Shrestha

Праздник посадки риса Асар Пандра в Непале.

Участник праздника посадки риса Асар Пандра в Непале
13 из 30

Праздник посадки риса Асар Пандра в Непале.

© AP Photo / Niranjan Shrestha
© AFP 2019 / Mohd Rasfan

Косплееры готовятся отметить 80-летие Бэтмена в Малайзии.

Косплееры готовятся к празднованию 80-летия Бэтмена в кафе в Гентинг Хайленд, Малайзия
14 из 30

Косплееры готовятся отметить 80-летие Бэтмена в Малайзии.

© AFP 2019 / Mohd Rasfan
© AFP 2019 / Giovanni Isolino

Извержение вулкана Стромболи в Италии.

Извержение вулкана Стромболи в Италии
15 из 30

Извержение вулкана Стромболи в Италии.

© AFP 2019 / Giovanni Isolino
© AFP 2019 / Ulises Ruiz

Мексиканский город Гвадалахара оказался покрыт метровым слоем льда после сильного града.

Последствия сильного града в Гвадалахаре, Мексика
16 из 30

Мексиканский город Гвадалахара оказался покрыт метровым слоем льда после сильного града.

© AFP 2019 / Ulises Ruiz
© AFP 2019 / Carl de Souza

Люди играют с мячом на пляже Ипанема в Рио-де-Жанейро.

Люди играют с мячом на пляже Ипанема в Рио-де-Жанейро
17 из 30

Люди играют с мячом на пляже Ипанема в Рио-де-Жанейро.

© AFP 2019 / Carl de Souza
© AFP 2019 / Brendan Smialowski

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп пожимают друг другу руки при встрече у демаркационной линии, разделяющей Северную и Южную Корею.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пожимает руку президенту США Дональду Трампу к северу от военной демаркационной линии, разделяющей Северную и Южную Корею в Демилитаризованной зоне. 30 июня 2019
18 из 30

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп пожимают друг другу руки при встрече у демаркационной линии, разделяющей Северную и Южную Корею.

© AFP 2019 / Brendan Smialowski
© AFP 2019 / Boris Horvat

Ферма по выращиванию устриц на озере То во Франции.

Ферма по выращиванию устриц на озере То во Франции
19 из 30

Ферма по выращиванию устриц на озере То во Франции.

© AFP 2019 / Boris Horvat
© AFP 2019 / Frederick Florin

Депутат от партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони фотографируется с членом Европарламента от Испании Германом Терчем на первой сессии нового Европейского парламента.

Депутат от партии Вперед, Италия Сильвио Берлускони фотографируется с членом Европарламента от Испании Германом Терчем на первой сессии нового Европейского парламента в Страсбурге
20 из 30

Депутат от партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони фотографируется с членом Европарламента от Испании Германом Терчем на первой сессии нового Европейского парламента.

© AFP 2019 / Frederick Florin
© AFP 2019 / Munir Uz Zaman

Рикша под дождем в столице Бангладеш Дакке.

Рикша во время ливня в Дакке, Бангладеш
21 из 30

Рикша под дождем в столице Бангладеш Дакке.

© AFP 2019 / Munir Uz Zaman
© AFP 2019 / Alexis Huguet

Сторонники бывшего кандидата оппозиции Ламука Мартина Файулю во время акции протеста в Киншасе.

Сторонники бывшего кандидата оппозиции Ламука Мартина Файулю во время акции протеста в Киншасе
22 из 30

Сторонники бывшего кандидата оппозиции Ламука Мартина Файулю во время акции протеста в Киншасе.

© AFP 2019 / Alexis Huguet
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Торжественная встреча самолета Vietnam Airlines в Шереметьево. Авиакомпания Vietnam Airlines запустила рейсы по маршруту Ханой — Москва — Ханой.

Торжественная встреча самолета авиакомпании Vietnam Airlines в Международном аэропорту Шереметьево
23 из 30

Торжественная встреча самолета Vietnam Airlines в Шереметьево. Авиакомпания Vietnam Airlines запустила рейсы по маршруту Ханой — Москва — Ханой.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© AFP 2019 / Anthony Wallace

Сотрудники полиции наблюдают за штурмом здания Законодательного Собрания в Гонконге.

Сотрудники полиция наблюдают за штурмом здания Законодательного Собрания в Гонконге. 1 июля 2019
24 из 30

Сотрудники полиции наблюдают за штурмом здания Законодательного Собрания в Гонконге.

© AFP 2019 / Anthony Wallace
© REUTERS / Amit Dave

Индуист выполняет трюк с огнем во время репетиции праздника Ратха-ятра в Ахмадабаде.

Индуист выполняет трюк с огнем во время репетиции праздника Ратха-ятра. Ахмадабад, Индия
25 из 30

Индуист выполняет трюк с огнем во время репетиции праздника Ратха-ятра в Ахмадабаде.

© REUTERS / Amit Dave
© AFP 2019 / Rajesh Jantilal

Рыбаки пытаются поймать сардину на пляже Аманцимтоти в ЮАР.

Рыбаки пытаются поймать сардину на пляже Аманцимтоти
26 из 30

Рыбаки пытаются поймать сардину на пляже Аманцимтоти в ЮАР.

© AFP 2019 / Rajesh Jantilal
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкДевушка катается на тарзанке на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи.
Девушка катается на тарзанке на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
27 из 30
Девушка катается на тарзанке на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи.
© РИА Новости / Артур Лебедев
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© REUTERS / Lee Smith

Сотрудники службы безопасности задерживают мужчину, выбежавшего на поле во время Чемпионата мира по крикету.

Сотрудники службы безопасности пытаются задержать мужчину, выбежавшего на поле во время Чемпионата мира по крикету 2019
28 из 30

Сотрудники службы безопасности задерживают мужчину, выбежавшего на поле во время Чемпионата мира по крикету.

© REUTERS / Lee Smith
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Праздничный салют в честь 75-летия освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков на Поклонной горе в Москве.

Праздничный салют в честь 75-летия освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков на Поклонной горе в Москве
29 из 30

Праздничный салют в честь 75-летия освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков на Поклонной горе в Москве.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© REUTERS / Helle Arensbak/Ritzau Scanpix

Хип-хоп исполнительница Карди Би выступает на музыкальном фестивале в Роксилле.

Хип-хоп исполнительница Карди Би выступает на музыкаьлном фестивале Roskilde Festival 2019
30 из 30

Хип-хоп исполнительница Карди Би выступает на музыкальном фестивале в Роксилле.

© REUTERS / Helle Arensbak/Ritzau Scanpix
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