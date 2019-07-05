Евросоюз обновляется в спорах

Новая глава Еврокомиссии – немка Урсула фон дер Ляйен, бывшая министр обороны ФРГ. А новая директор Европейского Центробанка – француженка Кристин Лагард из МВФ. Внешнюю политику Евросоюза возглавит испанец Жозеп Боррель, а Европейским Советом будет руководить бельгиец Шарль Мишель. Поскольку убеждения у них похожие, получается, что руководить Евросоюзом будут 4 либерала, из них двое – женщины.

А вот еще более гордый ответ от без пяти минут британского премьера Бориса Джонсона. Он обратился со страниц "Дейли телеграф" к Путину с настоящей поэмой: "Я не буду миндальничать, смягчая выражения, Владимир… У нас самые разносторонние и успешные музыканты. Мы изобрели больше всего телевизионных форматов… А у вас? Есть, есть еще страны, где капитализм находится в руках олигархов и где насмехаются над либеральными ценностями".