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РИА Новости
ИноСМИ. Серьезно
Новости России глазами иностранных СМИ. Главный редактор ИноСМИ Алексей Дубосарский и его соведущие о том, что беспокоит иностранную прессу в России.

Евросоюз обновляется в спорах

Вчера, 12:00
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ИноСМИ. Серьезно
Евросоюз обновляется в спорах
Вчера, 12:00
Минувшую неделю ведущие европейские политики провели в спорах. На "большой двадцатке" они спорили о феминизме – c Трампом, а о либерализме – c Путиным. Итог: в новом ЕС заправлять будут 2 дамы и 4 либерала
Новая глава Еврокомиссии – немка Урсула фон дер Ляйен, бывшая министр обороны ФРГ. А новая директор Европейского Центробанка – француженка Кристин Лагард из МВФ. Внешнюю политику Евросоюза возглавит испанец Жозеп Боррель, а Европейским Советом будет руководить бельгиец Шарль Мишель. Поскольку убеждения у них похожие, получается, что руководить Евросоюзом будут 4 либерала, из них двое – женщины.
Все новые руководители европейских структур – сюрпризы для европейского избирателя. Их кандидатуры на публике не обсуждались. Зато вовсю обсуждались два абзаца из интервью Путина "Файненшл таймс". Речь в интервью Путина шла о том, что либерализм становится старомодным. И вся энергия европейцев ушла в громкий свист по этому поводу.
Вот цитата (с намеком!) из отповеди от главы Европейского Совета Дональда Туска: "Для нас в Европе либерализм и демократия остаются непреходящими ценностями. В действительности изжили себя авторитаризм, культ личности и власть олигархов".
А вот еще более гордый ответ от без пяти минут британского премьера Бориса Джонсона. Он обратился со страниц "Дейли телеграф" к Путину с настоящей поэмой: "Я не буду миндальничать, смягчая выражения, Владимир… У нас самые разносторонние и успешные музыканты. Мы изобрели больше всего телевизионных форматов… А у вас? Есть, есть еще страны, где капитализм находится в руках олигархов и где насмехаются над либеральными ценностями".
Что называется, отбрил Борис Джонсон – и как только он не боится ругать иностранных диктаторов в родной "Дейли телеграф" из Лондона! Весь этот калейдоскоп минувшей недели обсуждают Дмитрий Бабич и Виктор Карасин.
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