Туристы рассказали об идеальном отпуске

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Идеальный отпуск длится от десяти до четырнадцати дней, выяснили в Туту.ру

Сервис опросил 4 058 пользователей: более четверти респондентов (27%) считают, что идеальная продолжительность отпуска - от десяти до четырнадцати дней. Еще 23% хотели бы отдыхать более месяца, но не имеют такой возможности.

Месяц желает отдыхать каждый пятый опрошенный (21%), но работодатель не позволяет использовать все 28 дней отпуска сразу. Лишь у шести процентов пользователей руководство фирм соглашается предоставить столь длительные каникулы.

Более месяца отдыхают 15% респондентов.