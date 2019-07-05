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РИА Новости
Туризм

Туристы рассказали об идеальном отпуске

Вчера, 05:45
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© Depositphotos / AntonioGuillemFДевушки общаются в кафе
Девушки общаются в кафе
© Depositphotos / AntonioGuillemF
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Идеальный отпуск длится от десяти до четырнадцати дней, выяснили в Туту.ру
Сервис опросил 4 058 пользователей: более четверти респондентов (27%) считают, что идеальная продолжительность отпуска - от десяти до четырнадцати дней. Еще 23% хотели бы отдыхать более месяца, но не имеют такой возможности.
Месяц желает отдыхать каждый пятый опрошенный (21%), но работодатель не позволяет использовать все 28 дней отпуска сразу. Лишь у шести процентов пользователей руководство фирм соглашается предоставить столь длительные каникулы.
Более месяца отдыхают 15% респондентов.
Четыре процента проголосовавших сказали, что им хватит для отдыха всего одной недели в год. Три процента утверждают, что им отпуск не нужен - хватает выходных, а один процент пользователей считает, что достаточно отдыхать три-пять дней в году.
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