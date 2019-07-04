Наталья Лосева получила премию "Медиа-Менеджер России"

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева стала лауреатом премии "Медиа-Менеджер России - 2019" в категории "Социальные медиа", передает корреспондент РИА Новости.
Лосева получила премию "За внедрение технологий дополненной и виртуальной реальности в практику работы современного информационного агентства и создание инновационного журналистского продукта".
"Я благодарна агентству за возможность делать инновационные продукты, а своей команде за интеллект, открытость и смелость. Надеюсь, мы принесем пользу и компании, и отрасли, и стране", - сказала она на церемонии награждения.
Гран-при премии получила главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Премия представляет собой отраслевую награду топ-менеджеров средств массовой информации, рекламной и PR-индустрии. Она создана для поддержки наиболее значимых событий и явлений в медиабизнесе и в сфере коммуникаций, обусловленных профессионализмом и мастерством в менеджменте.
МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. МИА "Россия сегодня" входит в число лидеров российского медиарынка в реализации социальных и просветительских проектов.