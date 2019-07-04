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РИА Новости

Иран потребовал отпустить задержанный в Гибралтарском проливе танкер

Вчера, 23:03
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана в четверг потребовало отпустить нефтяной танкер после того, как он был задержан в Гибралтаре по просьбе США.
Ранее в четверг стало известно, что власти британского Гибралтара задержали супертанкер, перевозивший сырую нефть в Сирию. Как сообщил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, такие меры были предприняты из-за "информации, дающей правительству Гибралтара разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии". Танкер был задержан по просьбе США.
"Требуем скорого освобождения упомянутого танкера", - говорится в сообщении иранского МИД, опубликованном на сайте ведомства.
Подобное требование Тегеран озвучил послу Великобритании в Исламской Республике Роберту Макэру, который был вызван в МИД Ирана в четверг в знак протеста в связи с, как отметили в Иране, "незаконным задержанием" британскими военно-морскими силами нефтяного танкера.
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Кроме того, МИД Ирана уточнил послу, что судно находилось в международных водах, в связи с чем сравнив задержание танкера британскими моряками с "морским разбоем". Макэру также передали данные о законности передвижения судна с иранской нефтью.
Посол обещал передать информацию Лондону, подчеркнув, что Британия не подчиняется санкциям США.
Внешнеполитическое ведомство Ирана коснулось причин задержания - санкций, отметив, что ни одна страна не имеет права в одностороннем порядке применять экстерриториальные санкции.
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави ранее заявил, что Тегеран считает неприемлемым задержание танкера в Гибралтаре из-за санкций ЕС, поскольку они не основываются на решениях ООН.
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МИД ИранаСирияГибралтарИранСШАВ мире
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