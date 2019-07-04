В ДНР заявили об обстреле силовиками района насосной станции в Донбассе

ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские силовики в четверг обстреляли район Васильевской насосной станции в пригороде подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Ясиноватой, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Васильевская насосная станция расположена в пригороде подконтрольной ДНР Ясиноватой и снабжает водой города и населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения. Военное ведомство ДНР и представительство республики в СЦКК неоднократно заявляли об обстрелах в этом районе.