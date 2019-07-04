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РИА Новости

В ДНР заявили об обстреле силовиками района насосной станции в Донбассе

Вчера, 21:46
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКанал "Северский Донец - Донбасс", по которому идет водоснабжение Донецкой области
Канал Северский Донец - Донбасс, по которому идет водоснабжение Донецкой области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские силовики в четверг обстреляли район Васильевской насосной станции в пригороде подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Ясиноватой, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Васильевская насосная станция расположена в пригороде подконтрольной ДНР Ясиноватой и снабжает водой города и населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения. Военное ведомство ДНР и представительство республики в СЦКК неоднократно заявляли об обстрелах в этом районе.
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"Сегодня в 19.10 (совпадает мск - ред.) вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны Новоселовки Второй в направлении Васильевки с применением минометов. Под обстрел попал район Васильевской насосной станции, сотрудники которой были вынуждены укрываться в убежище", - сказал представитель ведомства.
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