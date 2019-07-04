В Тулуне военные медики привили 125 человек от гепатита и брюшного тифа

Вертолет Ми-8АМТ с медицинским модулем на борту и машина скорой помощи в Тулунском районе Иркутской области, где происходит ликвидация последствий паводка

ТУЛУН (Иркутская обл.), 4 июл - РИА Новости. Военные медики Центрального военного округа (ЦВО) привили от гепатита А и брюшного тифа 125 человек из Тулуна Иркутской области, пострадавшего от паводка, сообщила пресс-служба ЦВО.

"Медицинские подразделения Центрального военного округа (ЦВО) за сутки привили от гепатита А и брюшного тифа 125 человек в пунктах временного размещения в городе Тулун Иркутской области, который сильно пострадал от паводка", - говорится в сообщении.

Уточняется, что над вакцинацией работали пять врачебно-сестринских бригад.

Эпидемиологи 1026-го Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора ЦВО доставили в Тулун две тысячи вакцин от гепатита А и тифа, всего, по информации местных властей, необходимо вакцинировать более 26 тысяч человек.

Из-за подъема уровня воды в ряде рек Иркутской области в зоне подтопления оказались 103 поселка. В настоящее время подтопленными остаются 2,7 тысячи домов в 16 поселках Тайшетского и Тулунского районов. По последним данным МЧС РФ, в результате паводка погибли 20 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести. Из-за повышения уровня воды в реке Ия почти на 14 метров в Тулуне оказались подтоплены 143 улицы, восемь социально-значимых объектов, семь садоводств, три АЗС, поврежден автомобильный мост.