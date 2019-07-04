Из Госдумы отозвали проекты о запрете продажи гаджетов без российского ПО

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Депутат Сергей Жигарев (ЛДПР), возглавляющий комитет Госдумы по экономполитике, отозвал законопроекты о запрете продажи смартфонов и компьютеров, не соответствующих спецтребованиям к установленному на них программному обеспечению, и об определении перечня значимых хозяйствующих субъектов, владеющих программами для ЭВМ, внесенные им в среду, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Первым законопроектом предлагалось разрешить продажу в России только таких устройств (смартфоны, компьютеры, телевизоры с функцией "смарт-ТВ"), на которых установлено программное обеспечение из специально создаваемого реестра предустанавливаемых программных средств, пояснял при внесении депутат. Порядок ведения реестра и оператора, который будет его вести, должно было определить правительство РФ.

Второй законопроект вводил административную ответственность за нарушение запрета на продажу устройств, которые не соответствуют спецтребованиям к установленному на них программному обеспечению. В число таких требований входит наличие на таких устройствах установленных "по-умолчанию" российских программ для ЭВМ, подчеркивал Жигарев. Штраф для индивидуальных предпринимателей за такое правонарушение устанавливался в размере от 100 до 500 тысяч рублей, для юрлиц - от 0,5 до 1 миллиона рублей.

Третий законопроект предусматривал определение правительственной комиссией перечня значимых хозяйствующих субъектов, владеющих программами для ЭВМ. Такой субъект обязан обрабатывать данные, получаемые с использованием программы для ЭВМ, только на территории России, соблюдать недискриминационный, согласованный и авторизованный доступ к таким данным. Кроме того, как предполагал проект, он должен являться российским юрлицом, доля иностранного участия в уставном капитале которого составляет не более 20%, или гражданином РФ.