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РИА Новости

На западе Москвы ограничат движение на три дня из-за закрытия станций метро

Вчера, 19:57
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Движение автомобилей в районах Филевский парк и Дорогомилово временно ограничат 6-8 июля в связи с закрытием станций Филевской линии столичного метро, сообщается на сайте мэра Сергея Собянина.
Для приоритетного проезда компенсационных маршрутов будет введена обособленная выделенная полоса на участке улицы Большая Дорогомиловская от улицы Раевского до площади Киевского вокзала. Уточняется, что вводимые ограничения будут действовать с 6 по 8 июля.
"С 6 по 8 июля на западе Москвы изменится схема движения транспорта. Это связано с реконструкцией участка Филевской линии метро. Так, для приоритетного проезда компенсационных автобусов будет введена выделенная полоса на участке улицы Большая Дорогомиловская от улицы Раевского до площади Киевского Вокзала. Доступ такси на эту полосу будет ограничен", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что правый поворот с Большой Дорогомиловской на площадь Киевского вокзала будет запрещен. Проехать на площадь Киевского вокзала можно с Большой Дорогомиловской улицы при движении от Бережковской набережной.
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Ранее пресс-служба столичной подземки сообщила, что 6 и 7 июля будет приостановлено движение поездов на участке Филевской линии между станциями "Киевская" и "Кунцевская". Временные ограничения необходимы для реконструкции наземного участка. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, 8 июля, в 5.30.
В период закрытия наземного участка Филевской линии станции "Киевская" и "Кунцевская" свяжут компенсационные автобусы КМ1 – они будут следовать с промежуточными остановками у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Маршрут КМ2 обеспечит связь между станциями метро "Багратионовская" и "Фили". Компенсационные маршруты будут работать с 5.00 до 2.00.
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