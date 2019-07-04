Лукашевич призвал миссию ОБСЕ внимательно следить за ситуацией вокруг УПЦ

Он подчеркнул, что с 20 мая по 4 июля зафиксировано не менее 14 попыток захвата храмов УПЦ, в том числе с применением физического насилия и участием представителей радикальных националистических организаций.

"Не прекратились и акты вандализма - погромы, попытки кражи церковного имущества – всего не менее восьми инцидентов. В большинстве случаев правоохранительные органы не вмешивались либо вели себя пассивно. Призываем СММ внимательно следить за ситуацией вокруг УПЦ. Назрела необходимость публикации тематического доклада о проявлениях агрессивного национализма и ксенофобии", - заявил Лукашевич.

В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников давление на каноническую церковь на Украине значительно усилилось. В УПЦ заявляют об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ.