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РИА Новости

В Астрахани в "Пятерочке" ликвидировали открытое горение

Вчера, 19:23
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип на здании одного из магазинов "Пятерочка" в Москве
Логотип на здании одного из магазинов Пятерочка в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВОЛГОГРАД, 4 июл - РИА Новости. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение магазина "Пятерочка" в Астрахани, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области.
Ранее сообщалось, что около 18 часов по местному времени (17.00 мск) в Астрахани загорелся магазин "Пятерочка", площадь пожара составила около 350 квадратных метров. По данным МЧС, пострадавших нет.
"В 20.04 по местному времени (19.04 мск) ликвидация открытого горения",- сообщили в ведомстве.
Магазин Пятерочка в Москве
15 апреля, 13:03
В "Пятерочках" появятся пункты выдачи заказов с примерочными
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МЧСПятерочка (сеть магазинов)АстраханьПроисшествия
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В Астрахани загорелся магазин
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