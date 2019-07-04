В Астрахани в "Пятерочке" ликвидировали открытое горение

ВОЛГОГРАД, 4 июл - РИА Новости. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение магазина "Пятерочка" в Астрахани, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области.

Ранее сообщалось, что около 18 часов по местному времени (17.00 мск) в Астрахани загорелся магазин "Пятерочка", площадь пожара составила около 350 квадратных метров. По данным МЧС, пострадавших нет.