В Астрахани в "Пятерочке" ликвидировали открытое горение

ВОЛГОГРАД, 4 июл - РИА Новости. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение магазина "Пятерочка" в Астрахани, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области.
Ранее сообщалось, что около 18 часов по местному времени (17.00 мск) в Астрахани загорелся магазин "Пятерочка", площадь пожара составила около 350 квадратных метров. По данным МЧС, пострадавших нет.
"В 20.04 по местному времени (19.04 мск) ликвидация открытого горения",- сообщили в ведомстве.
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