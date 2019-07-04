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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Воскресенском округе установят дополнительные станции водоподготовки

Вчера, 19:05
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© РИА Новости / Максим БогодвидВодопроводный кран
Водопроводный кран
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В течение 2019 года в городском поселении Белоозерский Воскресенского городского округа построят четыре новые станции водоподготовки. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу администрации муниципального образования.
В прошлом году в рамках губернаторской программы "Чистая вода" в эксплуатацию ввели семь станций водоподготовки на водозаборных узлах. Это позволило обеспечить качественной питьевой водой порядка 33 тысяч человек. Расходы на строительство составили около 65 миллионов рублей. По словам местных жителей, качество воды значительно улучшилось.
"В прошлом году после ввода в эксплуатацию станции водоподготовки в нашем микрорайоне качество воды улучшилось. Это заметили все. А в нашем микрорайоне проживает более 11 тысяч человек. Вода стала прозрачной и, кажется, даже вкуснее", – отметил житель микрорайона Цемгигант Александр Качаев.
Согласно данным Роспотребнадзора Московской области, показатель обеспеченности воскресенцев качественной питьевой водой в 2018 году составил 98,9%. В 2019 году в городском поселении Белоозерский будут установлены еще четыре станции водоподготовки. Их откроют уже в октябре. В рамках программы "Чистая вода" в 2019–2020 годах было выделено порядка 24 миллионов рублей на обеспечение жителей чистой питьевой водой.
Кроме того, существует необходимость в строительстве станции с системой водоподготовки в городском поселении имени Цюрупы. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы муниципалитета Артур Болотников. Ориентировочная стоимость проекта составляет 55 миллионов рублей.
"В целом потребность в финансировании мероприятий по улучшению качества услуг водоснабжения составляет 258 миллионов рублей. Сейчас жители все чаще благодарят за улучшение качества воды. В нескольких микрорайонах не только уменьшилось количество железа в воде, но и исчез неприятный запах сероводорода", — отметил Артур Болотников.
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