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РИА Новости
Новости Подмосковья

Новый мост через Клязьму откроют в Щелкове осенью

Вчера, 18:53
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоРабочий на строительстве моста
Рабочий на строительстве моста
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Щелковском городском округе завершено бетонирование пролетной арки моста через реку Клязьму. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа.
Объект начали строить в апреле прошлого года в соответствии с региональной программой "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" за счет софинансирования из дорожного фонда области и бюджета городского округа Щелково.
Мост станет одним из главных элементов Малого восточного объезда города и отсечет поток автотранспорта, который движется в сторону Фрязина и промзоны по улице Заречной.
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Достроить мост планируют к осени текущего года. Его общая длина вместе с подъездами составит около 1,5 километра, а расчетная скорость движения автотранспорта – 70 километров в час. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы муниципалитета Сергей Горелов.
"Сооружение свяжет две части города, обеспечит объезд центра Щелкова, прежде всего для грузового транспорта. Ожидаемая интенсивность движения — порядка 8 тысяч автомобилей в сутки, четверть из которых — большегрузы", — уточнил Сергей Горелов.
Жители городского округа очень ждут новый мост через Клязьму и уверены, что он поможет разгрузить дороги в Щелкове.
"Пробки на Пролетарском проспекте очень надоели. В выходные, когда через город едут дачники, приходится иногда стоять по несколько часов. В промзону едет много грузового транспорта, и для всех всего одна дорога. Когда откроют новый путь, часть проблемы уйдет", — уверен житель Щелкова Андрей Солдатенко.
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