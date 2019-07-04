Новый мост через Клязьму откроют в Щелкове осенью

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Щелковском городском округе завершено бетонирование пролетной арки моста через реку Клязьму. Об этом сообщил телеканал В Щелковском городском округе завершено бетонирование пролетной арки моста через реку Клязьму. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа.

Объект начали строить в апреле прошлого года в соответствии с региональной программой "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" за счет софинансирования из дорожного фонда области и бюджета городского округа Щелково.

Мост станет одним из главных элементов Малого восточного объезда города и отсечет поток автотранспорта, который движется в сторону Фрязина и промзоны по улице Заречной.

Достроить мост планируют к осени текущего года. Его общая длина вместе с подъездами составит около 1,5 километра, а расчетная скорость движения автотранспорта – 70 километров в час. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы муниципалитета Сергей Горелов.

"Сооружение свяжет две части города, обеспечит объезд центра Щелкова, прежде всего для грузового транспорта. Ожидаемая интенсивность движения — порядка 8 тысяч автомобилей в сутки, четверть из которых — большегрузы", — уточнил Сергей Горелов.

Жители городского округа очень ждут новый мост через Клязьму и уверены, что он поможет разгрузить дороги в Щелкове.