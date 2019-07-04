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РИА Новости

"Задел его девушку": в Москве подросток жестоко избил инвалида-чернобыльца

Вчера, 18:46
10225
© Фото : из личного архиваИгорь Брехов получил инвалидность еще в молодости
Игорь Брехов получил инвалидность еще в молодости
© Фото : из личного архива
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. Переломы ребер, порванная связка руки и многочисленные ушибы — ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС, 53-летний инвалид Игорь Брехов доставлен в больницу после нападения подростка в столичном метро. Пострадавший утверждает, что попал под горячую руку после того, как случайно задел в толпе подругу молодого человека. В обстоятельствах инцидента разбиралось РИА Новости.

Конфликт в метро

В среду, 3 июля, Игорь Брехов, как обычно, поехал в НИИ имени Склифосовского на обследование. Год назад ему пересадили печень, и каждые три месяца москвич должен приходить на прием к доктору. Спустившись на станцию метро "Бульвар Дмитрия Донского", он вспомнил, что с утра забыл выпить таблетки.
© РИА Новости / Михаил ТургиевCтанция столичной подземки "Бульвар Дмитрия Донского"
Cтанция столичной подземки Бульвар Дмитрия Донского
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Cтанция столичной подземки "Бульвар Дмитрия Донского"
"Так как от нашего дома до "Склифа" полтора часа езды, я решил вернуться, чтобы принять лекарство, — рассказывает РИА Новости потерпевший. — В переходе между станциями я попытался обойти толпу с одной стороны, потом с другой, но не смог — проход был слишком узким".
Игорь говорит очень медленно, с трудом произнося каждое слово, поэтому рассказ продолжает его дочь Дарья, которая приехала на место происшествия спустя несколько минут.
"Из-за заторможенности в речи папа жестом показал, что хочет пройти вперед, и случайно дотронулся до одной из девушек, которая шла перед ним, — восстанавливает картину случившегося Дарья. — Отца догнал молодой человек и сказал, что тот якобы намеренно потрогал его девушку за ягодицу. Папа что-то грубо ответил, развернулся и двинулся дальше".
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Это еще сильнее разозлило подростка, и тот бросился на Брехова с кулаками. Потерпевший успел предупредить оппонента, что он — инвалид, и попросил не бить в печень. Тот, по словам Игоря, это проигнорировал и несколько раз со всей силы ударил в правый бок. Хулиган бил прицельно, как человек, профессионально занимающийся единоборствами.
"Самое ужасное, что мимо проходили люди и никто даже не попытался это остановить. Избиение продолжалось до тех пор, пока не вмешался сотрудник МВД, дежуривший на станции, — продолжает Дарья. — Полицейский оттащил подростка, но тот сразу заявил, что он несовершеннолетний и трогать его не имеют права. Вообще, этот парень вел себя вызывающе. Перед нами он даже не извинился, а лишь сказал, что принял отца за пьяного".
Как сообщили РИА Новости в столичном главке МВД, в среду полицейские задержали 17-летнего молодого человека, который под надуманным предлогом избил пассажира метро. Возбуждено уголовное дело по статье "Побои". Максимальное наказание — два года лишения свободы. В ближайшее время подростку должны избрать меру пресечения.
© Фото : предоставлено дочерью пострадавшегоИгорь Брехов
Игорь Брехов
© Фото : предоставлено дочерью пострадавшего
Игорь Брехов
Потерпевший находится в больнице. Медики диагностировали у него перелом двух ребер, порванную связку на левой руке и другие повреждения. Не исключено, что в ближайшее время все материалы передадут в Следственный комитет, а квалификацию статьи ужесточат.

Чернобыльское прошлое

Окончив одно из московских ПТУ, Игорь Брехов срочную службу проходил в закрытом городе Чернобыль-2 в семи километрах от печально известной атомной станции. По словам дочери, участвовал в разработках в области электроники.
"Когда произошел взрыв, папа был на дежурстве, — рассказывает Дарья. — Несколько дней после аварии находился в части, затем его перебросили под Киев, а оттуда — в Припять. Отец помогал эвакуировать население и грузил в вертолеты мешки с песком, которыми засыпали открытый реактор. Он провел там около двух недель, а потом резко почувствовал себя плохо".
© Фото : из личного архиваИгорь Брехов во время службы в армии
Игорь Брехов во время службы в армии
© Фото : из личного архива
Игорь Брехов во время службы в армии
В итоге, Игорь попал в больницу. "Папа получил такую большую дозу радиации, что у него почернели ноги. Долгое время он не ходил и не разговаривал, перенес несколько операций, — добавляет дочь. — Потом ему присвоили группу инвалидности, с которой он живет по сей день. Он более 30 лет проболел циррозом, из-за чего ему пересадили печень".
После госпиталя Брехов из-за болезни так и не смог устроиться на работу, перебивался непостоянными заработками. Это не помешало ему жениться и воспитать двух дочерей. "Отец жил ради нас, делал все возможное, чтобы нас обеспечить", — подчеркивает девушка.
Авария, случившаяся на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986-го, считается крупнейшей техногенной катастрофой XX века. Радиоактивному загрязнению подверглись многие страны как Восточного, так и Западного полушария.
© РИА Новости / Игорь Костин / Перейти в фотобанкАвария на Чернобыльской АЭС. Проезд и проход запрещен. 1986 год
Авария на Чернобыльской АЭС. Проезд и проход запрещен. 1986 год
© РИА Новости / Игорь Костин
Перейти в фотобанк
Авария на Чернобыльской АЭС. Проезд и проход запрещен. 1986 год
Больше всего пострадали участники ликвидации последствий аварии и персонал ЧАЭС, эвакуированные люди и население пораженных радиоактивными осадками территорий. Почти 8,4 миллиона человек в Белоруссии, России, на Украине подверглись воздействию радиации, сотни тысяч были эвакуированы из загрязненных районов. У 134 человек — сотрудников ЧАЭС, пожарных — диагностировали острую лучевую болезнь. Двадцать восемь скончались в первые месяцы после аварии. Еще трое погибли в момент взрыва на четвертом энергоблоке.
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Популярные комментарии
Надеемся на реальный срок малолетки и молодого беспредельщика
4 июля, 19:03
C3Craig 3375
9400000
Малолетка реально должен получить по заслугам. Но что самое интересное- это то, что никто не вмешался! Все боятся Боятся , что хулиган может побить и их, боятся , что ударь или причини ему ущерб при защите другого человека и сам можешь угодить в тюрьму. Страх оказаться на скамье подсудимых при защите себя , своей семьи или другого человека - вот результат российского законодательства.И это реально страшно!
4 июля, 21:37
sspindelman
5400200
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