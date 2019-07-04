"Задел его девушку": в Москве подросток жестоко избил инвалида-чернобыльца

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. Переломы ребер, порванная связка руки и многочисленные ушибы — ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС, 53-летний инвалид Игорь Брехов доставлен в больницу после нападения подростка в столичном метро. Пострадавший утверждает, что попал под горячую руку после того, как случайно задел в толпе подругу молодого человека. В обстоятельствах инцидента разбиралось РИА Новости.

Конфликт в метро

В среду, 3 июля, Игорь Брехов, как обычно, поехал в НИИ имени Склифосовского на обследование. Год назад ему пересадили печень, и каждые три месяца москвич должен приходить на прием к доктору. Спустившись на станцию метро "Бульвар Дмитрия Донского", он вспомнил, что с утра забыл выпить таблетки.

"Так как от нашего дома до "Склифа" полтора часа езды, я решил вернуться, чтобы принять лекарство, — рассказывает РИА Новости потерпевший. — В переходе между станциями я попытался обойти толпу с одной стороны, потом с другой, но не смог — проход был слишком узким".

Игорь говорит очень медленно, с трудом произнося каждое слово, поэтому рассказ продолжает его дочь Дарья, которая приехала на место происшествия спустя несколько минут.

"Из-за заторможенности в речи папа жестом показал, что хочет пройти вперед, и случайно дотронулся до одной из девушек, которая шла перед ним, — восстанавливает картину случившегося Дарья. — Отца догнал молодой человек и сказал, что тот якобы намеренно потрогал его девушку за ягодицу. Папа что-то грубо ответил, развернулся и двинулся дальше".

Это еще сильнее разозлило подростка, и тот бросился на Брехова с кулаками. Потерпевший успел предупредить оппонента, что он — инвалид, и попросил не бить в печень. Тот, по словам Игоря, это проигнорировал и несколько раз со всей силы ударил в правый бок. Хулиган бил прицельно, как человек, профессионально занимающийся единоборствами.

"Самое ужасное, что мимо проходили люди и никто даже не попытался это остановить. Избиение продолжалось до тех пор, пока не вмешался сотрудник МВД, дежуривший на станции, — продолжает Дарья. — Полицейский оттащил подростка, но тот сразу заявил, что он несовершеннолетний и трогать его не имеют права. Вообще, этот парень вел себя вызывающе. Перед нами он даже не извинился, а лишь сказал, что принял отца за пьяного".

Как сообщили РИА Новости в столичном главке МВД, в среду полицейские задержали 17-летнего молодого человека, который под надуманным предлогом избил пассажира метро. Возбуждено уголовное дело по статье "Побои". Максимальное наказание — два года лишения свободы. В ближайшее время подростку должны избрать меру пресечения.

© Фото : предоставлено дочерью пострадавшего Игорь Брехов © Фото : предоставлено дочерью пострадавшего Игорь Брехов

Потерпевший находится в больнице. Медики диагностировали у него перелом двух ребер, порванную связку на левой руке и другие повреждения. Не исключено, что в ближайшее время все материалы передадут в Следственный комитет, а квалификацию статьи ужесточат.

Чернобыльское прошлое

Окончив одно из московских ПТУ, Игорь Брехов срочную службу проходил в закрытом городе Чернобыль-2 в семи километрах от печально известной атомной станции. По словам дочери, участвовал в разработках в области электроники.

"Когда произошел взрыв, папа был на дежурстве, — рассказывает Дарья. — Несколько дней после аварии находился в части, затем его перебросили под Киев, а оттуда — в Припять. Отец помогал эвакуировать население и грузил в вертолеты мешки с песком, которыми засыпали открытый реактор. Он провел там около двух недель, а потом резко почувствовал себя плохо".

© Фото : из личного архива Игорь Брехов во время службы в армии © Фото : из личного архива Игорь Брехов во время службы в армии

В итоге, Игорь попал в больницу. "Папа получил такую большую дозу радиации, что у него почернели ноги. Долгое время он не ходил и не разговаривал, перенес несколько операций, — добавляет дочь. — Потом ему присвоили группу инвалидности, с которой он живет по сей день. Он более 30 лет проболел циррозом, из-за чего ему пересадили печень".

После госпиталя Брехов из-за болезни так и не смог устроиться на работу, перебивался непостоянными заработками. Это не помешало ему жениться и воспитать двух дочерей. "Отец жил ради нас, делал все возможное, чтобы нас обеспечить", — подчеркивает девушка.

Авария, случившаяся на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986-го, считается крупнейшей техногенной катастрофой XX века. Радиоактивному загрязнению подверглись многие страны как Восточного, так и Западного полушария.