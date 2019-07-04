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РИА Новости

Коломойский назвал ситуацию в Донбассе внутренним конфликтом

Вчера, 18:07
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГубернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский
Губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Украинский олигарх Игорь Коломойский назвал ситуацию в Донбассе внутренним гражданским конфликтом, к которому Россия не имеет отношения.
Бизнесмен добавил, что боевые действия на востоке Украины выгодны США из-за санкций против России. По его словам, именно поэтому Вашингтон предоставил Киеву военную технику.
Игорь Коломойский
Вчера, 10:56
Коломойский заявил, что не обсуждал с Зеленским выборы в Раду
"Во всяком случае, при предыдущем президенте так было. А нынешний президент (Дональд Трамп. — Прим. ред.), по-моему, у него другая точка зрения, но как из нее выйти — он не знает", - отметил Коломойский.
Он выразил мнение, что возможно Трамп не торопится с высказыванием своей точки зрения по Донбассу из-за предстоящих президентских выборов в США.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Коломойский будет инвестировать большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но "пока не знает об этом".
Назначенный главой Днепропетровской области Игорь Коломойский
14 июня, 14:26
Приватбанк обязали выплатить почти миллион долларов компании Коломойского
В ответ на это олигарх отметил, что пока не может вкладывать значительные средства в восстановление региона и предложил "покрасить ларек или два".
Бизнесмен добавил, что не обсуждал с Зеленским восстановления Донбасса.
52173000
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Игорь КоломойскийУкраина
Популярные комментарии
Это тот Коломойский который финансировал добробаты?..или новый хороший для России.
4 июля, 20:45
Сергей Бумбараш
2030000
сейчас его российские либералы заклюют, доказывая, что ни чего он не знает и там российские десантники.
4 июля, 19:00
ВИВасилий И
630002
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