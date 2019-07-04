Коломойский назвал ситуацию в Донбассе внутренним конфликтом

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Украинский олигарх Игорь Коломойский назвал ситуацию в Донбассе внутренним гражданским конфликтом, к которому Россия не имеет отношения.

Бизнесмен добавил, что боевые действия на востоке Украины выгодны США из-за санкций против России. По его словам, именно поэтому Вашингтон предоставил Киеву военную технику.

"Во всяком случае, при предыдущем президенте так было. А нынешний президент (Дональд Трамп. — Прим. ред.), по-моему, у него другая точка зрения, но как из нее выйти — он не знает", - отметил Коломойский.

Он выразил мнение, что возможно Трамп не торопится с высказыванием своей точки зрения по Донбассу из-за предстоящих президентских выборов в США.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Коломойский будет инвестировать большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но "пока не знает об этом".

В ответ на это олигарх отметил, что пока не может вкладывать значительные средства в восстановление региона и предложил "покрасить ларек или два".