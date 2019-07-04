ФСИН опровергла информацию об ухудшении здоровья американца Уилана

Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против РФ, во время рассмотрения апелляционной жалобы на постановление об избрании меры пресечения в Мосгорсуде. 22 января 2019

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Пол Уилан, которого подозревают в России в шпионаже, в СИЗО находится под наблюдением, медики оценивают его состояние как удовлетворительное, сообщили в четверг РИА Новости в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

Ранее американское посольство в Москве заявило, что США не могут получить от врачей данные по состоянию здоровья Пола Уилана.

"Медицинское обеспечение П.Уилана в ФКУ СИЗО-2 ФСИН России организовано в соответствии с требованиями российского законодательства в сфере охраны здоровья и ведомственными нормативными актами. В настоящее время состояние здоровья П.Уилана оценивается медицинскими работниками учреждения как удовлетворительное, он находится под динамическим наблюдением, сведения о существенном ухудшении состояния здоровья П.Уилана не соответствуют действительности", - заявили во ФСИН.

Ранее посольство США выразило МИД РФ протест в связи с ненадлежащим, на взгляд Штатов, обращением в СИЗО с Уиланом и попросило обеспечить безопасность американца. МИД РФ в ответ призвал рассказать о том, как в Америке обеспечиваются права арестованных россиян.

В свою очередь замглавы ФСИН России Валерий Максименко объявил, что Уилану в СИЗО ничего не угрожает, а его безопасность "обеспечена в полном объеме".

В мае Уилан пожаловался на плохие условия содержания в СИЗО: по его словам, он "не принимал душ в течение двух недель", "сам вынужден стричь свои волосы" и "нет возможности получить помощь от дантиста". Позже его посетили члены Общественной наблюдательной комиссии, которые констатировали, что Уилан содержится в двухместной отремонтированной камере с горячей водой, у него есть холодильник.

По мнению ОНК, по условиям содержания у Уилана проблем нет, за исключением того, что ему не разрешают жаловаться во ФСИН на родном языке и отсутствует переводчик. Тем не менее, в его распоряжении англо-русский словарь, отмечали правозащитники.