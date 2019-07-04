За полгода на Украине зафиксировали более 110 нарушений свободы слова

КИЕВ, 4 июл - РИА Новости. Эксперты Института массовой информации (ИМИ) за шесть месяцев этого года зафиксировали 116 случаев нарушения свободы слова на Украине, 88 из них касаются физической агрессии, соответствующие данные опубликованы в четверг на сайте организации.

По данным ИМИ, больше всего нарушений свободы слова зафиксировано в Киеве и области (37 случаев), второе место заняла Днепропетровская область (11 случаев), третье место разделили Волынская и Одесская области - по девять соответственно. В сообщении института говорится, что за аналогичный период прошлого года было зафиксировано 126 нарушений (92 из них касались физической агрессии). Данные приводятся без учета неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей.

"Впервые за последние три года ИМИ зафиксировал на Украине случай убийства журналиста. Двадцатого июня в больнице умер черкасский журналист Вадим Комаров", - говорится в исследовании организации.

Согласно результатам исследования, преимущественно права журналистов на осуществление профессиональной деятельности нарушали частные лица, правоохранители, представители местной и судебной властей, депутаты, члены избирательных комиссий.

ИМИ проводит ежемесячный всеукраинский мониторинг свободы слова по следующим категориям: физическая агрессия, цензура и доступ к информации, экономическое и политическое давление, юридическое давление и киберприступления против СМИ и журналистов.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в июне сообщил, что журналист Комаров, которого в начале мая избили неизвестные в Черкассах, умер, не выходя из комы. Уголовное дело по факту нападения на Комарова расследуется по статье "умышленное убийство", ее санкция предусматривает до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что шокирован смертью журналиста Комарова на Украине, призвал украинские власти к быстрому расследованию и привлечению виновных к ответственности.