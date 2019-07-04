В ГИБДД рассказали об "отложенном эффекте" от фотофиксации техосмотра

СОЧИ, 4 июл - РИА Новости. Первый результат введения обязательной фотофиксаци процедуры техосмотра будет виден через год, сообщил РИА Новости в рамках международного форума "Инновации в дорожном строительстве" глава ГИБДД РФ Михаил Черников.

По его словам, механизм обязательной фотофиксации ещё в полной мере не заработал и имеет "отложенный эффект".

"Он (результат – ред.) будет у нас в дальнейшем по проведению в следующем году…" - заявил Черников.

Президент России Владимир Путин подписал 7 июня закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей. В соответствии с законом нужно будет оформлять диагностические карты в виде электронного документа с электронной подписью техэксперта, осуществлявшего диагностирование.

На МВД возлагаются полномочия по контролю за организацией и проведением техосмотра автотранспорта. Ведомство будет оценивать, соблюдают ли операторы установленные правительством правила проведения всех процедур техосмотра.