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РИА Новости

В ГИБДД рассказали об "отложенном эффекте" от фотофиксации техосмотра

Вчера, 17:42
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкТехнический осмотр автомобиля
Технический осмотр автомобиля
© РИА Новости / Денис Абрамов
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СОЧИ, 4 июл - РИА Новости. Первый результат введения обязательной фотофиксаци процедуры техосмотра будет виден через год, сообщил РИА Новости в рамках международного форума "Инновации в дорожном строительстве" глава ГИБДД РФ Михаил Черников.
По его словам, механизм обязательной фотофиксации ещё в полной мере не заработал и имеет "отложенный эффект".
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"Он (результат – ред.) будет у нас в дальнейшем по проведению в следующем году…" - заявил Черников.
Президент России Владимир Путин подписал 7 июня закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей. В соответствии с законом нужно будет оформлять диагностические карты в виде электронного документа с электронной подписью техэксперта, осуществлявшего диагностирование.
На МВД возлагаются полномочия по контролю за организацией и проведением техосмотра автотранспорта. Ведомство будет оценивать, соблюдают ли операторы установленные правительством правила проведения всех процедур техосмотра.
Документ должен вступить в силу по истечении года после опубликования.
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Сколько стоит звание автовладельцаСпециалисты PricewaterhouseCoopers определили стоимость владения новым легковым автомобилем, которая складывается из расходов на топливо, парковки, страховки, технического обслуживания, амортизации и другие. Насколько дорого обходится автомобиль в России – в инфографике Ria.ru.
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АвтоГИБДД МВД РФРоссияОбщество
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