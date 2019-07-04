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РИА Новости

США следует снять "нефтяное эмбарго" против Ирана, считает Ульянов

Вчера, 17:36
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЧлен коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. США должны снять нефтяное эмбарго против Ирана для деэскалации в Персидском заливе и нормализации обстановки вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Ключ к деэскалации в Персидском заливе, а также устойчивости и полному выполнению СВПД, включая верификацию, находится сейчас в руках США. Все, что им нужно сейчас сделать, так это снять нелегитимное нефтяное эмбарго. Не очень большая цена за нормализацию и стабильность", - написал Ульянов в Twitter.
США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из ядерного соглашения с Ираном и вновь ввели санкции против него, включая вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. При этом Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции до 2 мая 2019 года были даны исключения, то есть Штаты обязались не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти. Однако Белый дом не стал продлевать эти исключения, рассчитывая, что благодаря этому решению экспорт иранской нефти сократится до нуля.
В годовщину выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), подписанного Ираном и единогласно одобренного Совбезом ООН, Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить проблемы, в том числе обеспечить экономические интересы Тегерана, предусмотренные соглашением.
Европейские участники СВПД, РФ и КНР неоднократно заявляли, что выступают за сохранение сделки.
Белый дом в Вашингтоне
1 июля, 22:49
США намерены продолжить давление на Иран, пока он не изменит политику
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Михаил Ульянов (дипломат)ИранСШАВ мире
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