В Подмосковье загорелся склад со стройматериалами

"По адресу: Ильинский тупик, дом 1 происходит загорание на складе стройматериалов на площади 200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили РИА Новости в региональном главке МЧС, сообщение о пожаре в строении в Ильинском тупике поступило в оперативную смену в 15.56. В 16.33 объявлен повышенный ранг сложности пожара №2. К тушению возгорания сейчас привлечены 58 человек и 16 единиц техники.