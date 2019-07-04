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РИА Новости

В Подмосковье загорелся склад со стройматериалами

Вчера, 17:14
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Склад со строительными материалами загорелся на площади 200 квадратных метров в городском округе Красногорск Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"По адресу: Ильинский тупик, дом 1 происходит загорание на складе стройматериалов на площади 200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в региональном главке МЧС, сообщение о пожаре в строении в Ильинском тупике поступило в оперативную смену в 15.56. В 16.33 объявлен повышенный ранг сложности пожара №2. К тушению возгорания сейчас привлечены 58 человек и 16 единиц техники.
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МЧСКрасногорскПроисшествия
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