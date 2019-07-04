В Кировской области рассказали о компенсациях за оборудование для "цифры"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июл — РИА Новости. Прием заявлений на компенсацию затрат при переходе на цифровое ТВ завершили в Кировской области, обратившимся выплачено более полумиллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Кировская область завершила переход на цифровое эфирное телевещание 20 общедоступных телеканалов 15 апреля.
"В центрах "Мои документы" завершили прием заявлений на возмещение расходов на приобретение специального оборудования при переходе на цифровое телевидение. За весь период предоставления этой услуги было принято 561 заявление от жителей Кировской области. Из них 367 заявлений получено от представителей многодетных семей и 194 заявления – от семей, воспитывающих детей-инвалидов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что максимальное количество заявлений на возмещение затрат подали жители города Кирова и Афанасьевского района Кировской области.
"По данным на 30 июня одобрено 529 заявления на компенсацию затрат и выплачено более 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.