В Кировской области рассказали о компенсациях за оборудование для "цифры"

"В центрах "Мои документы" завершили прием заявлений на возмещение расходов на приобретение специального оборудования при переходе на цифровое телевидение. За весь период предоставления этой услуги было принято 561 заявление от жителей Кировской области. Из них 367 заявлений получено от представителей многодетных семей и 194 заявления – от семей, воспитывающих детей-инвалидов", - говорится в сообщении.