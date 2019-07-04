В МИД заявили об отсутствии прогресса в выводе американских войск из Сирии

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россия не фиксирует никакого прогресса в выводе американских войск из Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве.
"Мы прогресс не фиксируем. Просто потому, что его можно зафиксировать, если ты понимаешь логику действий. И не только понимаешь, а можешь опереться на официальную позицию. Четкой официальной позиции, которая говорила бы о сроках, количественных параметрах и других важных нюансах – такой позиции нет. Соответственно, ни о каком прогрессе говорить не приходится", - заявила Захарова на брифинге в Москве.
По ее словам, Россия пытается "понять логику действий хотя бы на ближайшую перспективу по конкретному вопросу вывода или невывода американских войск с территории Сирии".
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки ИГ* (запрещена в РФ), причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии.
*Террористическая организация, запрещенная в России