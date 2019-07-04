В МИД заявили об отсутствии прогресса в выводе американских войск из Сирии

"Мы прогресс не фиксируем. Просто потому, что его можно зафиксировать, если ты понимаешь логику действий. И не только понимаешь, а можешь опереться на официальную позицию. Четкой официальной позиции, которая говорила бы о сроках, количественных параметрах и других важных нюансах – такой позиции нет. Соответственно, ни о каком прогрессе говорить не приходится", - заявила Захарова на брифинге в Москве.