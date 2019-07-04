Женщины чаще пользуются порталом электронных услуг, заявили власти Москвы

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Женщины чаще мужчин пользуются электронными услугами на портале мэра и правительства Москвы (mos.ru) , сообщил руководитель направления "Городские электронные услуги" столичного департамента информационных технологий Дмитрий Иванов.

"Если говорить о социально-демографической составляющей, то нашим порталом пользуется больше женщин, чем мужчин, примерно 60% на 40%. Это объясняется тем набором услуг, которые пользуются наибольшим интересом, - это наши топовые сервисы: образование, ЖКХ, транспорт, здоровье. Традиционно все эти рутинные функции домашнего хозяйства выполняют женщины, поэтому их больше у нас на портале", - пояснил РИА Новости Иванов в кулуарах форума "Мой район".

Руководитель направления отметил, что аудитория портала составляет более 8 миллионов человек. В основном это москвичи в возрасте 30-35 лет и молодежь, так как на портале есть сервис для получения социальных карт. Порядка 15-20% пользователей - в возрасте старше 60 лет.

"Я думаю, что ушли те времена, когда мы не ассоциировали аудиторию преклонного возраста и интернет. Ушли те времена, все наши бабушки и дедушки достаточно погружены в интернет и им не составляет никакого труда подать заявление в электронном виде", - добавил Иванов.

По его словам, популярность портала среди москвичей объясняется тем, что личный кабинет подстраивается под москвичей. То есть пользователь в своем личном кабинете видит те услуги, которые ему необходимы.

"Пользователь со своего согласия оставляет свои данные. Когда пользователю нужна услуга, он заходит на портал, где вводит эти данные и даёт согласие на их обработку, и мы уже начинаем предлагать на основе этих данных то, что ему интересно. Мы понимаем, родитель ли это, есть ли имущество и какие услуги пользователю были бы интересны, понимаем, есть ли там квартира, если он указал номер своего СНИЛСа, то мы можем связать его с информацией из пенсионного фонда и указать пенсионные баллы. Получается, что если у человека нет машины, то мы не будем предлагать ему эти услуги", - отметил Иванов.

Он также пояснил, что в личном кабинете пользователя создается уникальный инструмент, который помогает пользователю решать те или иные проблемы. Иванов добавил, что услуги запускаются и обновляются автоматически.