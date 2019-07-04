Летящий на МКС в июле экипаж "Союза" прибыл на Байконур

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Экипаж корабля "Союз МС-13", которому в конце июля предстоит отправиться на Международную космическую станцию (МКС), прибыл в четверг на космодром Байконур для предстартовой подготовки, сообщает "Роскосмос".

Ранее сообщалось, что запуск пилотируемого корабля "Союз МС-13" с космодрома Байконур планируется на 20 июля в 19.28 мск. На нем на МКС отправятся россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган.

"Основной и дублирующий экипажи пилотируемого корабля "Союз МС-13" прибыли на космодром Байконур для завершения подготовки к предстоящему космическому полету", - говорится в сообщении на сайте "Роскосмоса".