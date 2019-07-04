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РИА Новости

Летящий на МКС в июле экипаж "Союза" прибыл на Байконур

Вчера, 16:45
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкТранспортировка ракеты-носителя "Союз-ФГ"
Транспортировка ракеты-носителя Союз-ФГ
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Экипаж корабля "Союз МС-13", которому в конце июля предстоит отправиться на Международную космическую станцию (МКС), прибыл в четверг на космодром Байконур для предстартовой подготовки, сообщает "Роскосмос".
Ранее сообщалось, что запуск пилотируемого корабля "Союз МС-13" с космодрома Байконур планируется на 20 июля в 19.28 мск. На нем на МКС отправятся россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган.
"Основной и дублирующий экипажи пилотируемого корабля "Союз МС-13" прибыли на космодром Байконур для завершения подготовки к предстоящему космическому полету", - говорится в сообщении на сайте "Роскосмоса".
Ранее сообщалось, что стыковка корабля "Союз МС-13" со станцией намечается на 21 июля в 1.50 мск. Скворцов и Пармитано проведут на МКС 201 день (до 6 февраля 2020 года), Морган - 256 дней (до 1 апреля 2020 года).
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Байконур (космодром)СоюзРИА Наука
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