В Иране опровергли сообщения об условиях для начала переговоров с США

Ранее агентство IRNA, цитируя слова иранского министра информации Махмуда Алави, сообщило, что Иран может начать переговоры с США, если с исламской республики будут сняты санкции и будет получено разрешение верховного лидера страны Али Хаменеи.

В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. Через вторичные санкции США вынудили всех покупателей иранской нефти прекратить закупки. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США - "государством-спонсором терроризма".