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РИА Новости

В Иране опровергли сообщения об условиях для начала переговоров с США

Вчера, 16:38
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Министерство информации Ирана (спецслужбы страны) опровергло публикации в иранских СМИ, ссылающихся на слова главы ведомства о переговорах Тегерана и Вашингтона, сообщило агентство ISNA.
Ранее агентство IRNA, цитируя слова иранского министра информации Махмуда Алави, сообщило, что Иран может начать переговоры с США, если с исламской республики будут сняты санкции и будет получено разрешение верховного лидера страны Али Хаменеи.
Ведомство сообщает, что подобный вопрос не озвучивался министром в ходе его выступления днем ранее, отмечает агентство.
В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. Через вторичные санкции США вынудили всех покупателей иранской нефти прекратить закупки. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США - "государством-спонсором терроризма".
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