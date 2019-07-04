МИД подтвердил дату встречи Рябкова с Томпсоном

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Встреча замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и замгоссекретаря США Андреа Томпсон по стратегической стабильности пройдет в Женеве 17-18 июля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что Россия и США прорабатывают возможность встречи Рябкова и Томпсон для обсуждения вопросов стратегической стабильности в ближайшие несколько недель.

"Мы можем уже точно подтвердить дату встречи господина Рябкова и госпожи Томпсон - 17-18 июля в Женеве. То есть можно ее уже взять в качестве подтвержденной", - сказала Захарова на брифинге.

Как ранее сообщала Захарова, встреча должна состоятся в рамках очередного раунда так называемого стратегического диалога.