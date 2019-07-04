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РИА Новости

МИД подтвердил дату встречи Рябкова с Томпсоном

Вчера, 16:35
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСергей Рябков
Сергей Рябков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Встреча замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и замгоссекретаря США Андреа Томпсон по стратегической стабильности пройдет в Женеве 17-18 июля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что Россия и США прорабатывают возможность встречи Рябкова и Томпсон для обсуждения вопросов стратегической стабильности в ближайшие несколько недель.
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"Мы можем уже точно подтвердить дату встречи господина Рябкова и госпожи Томпсон - 17-18 июля в Женеве. То есть можно ее уже взять в качестве подтвержденной", - сказала Захарова на брифинге.
Как ранее сообщала Захарова, встреча должна состоятся в рамках очередного раунда так называемого стратегического диалога.
Ранее на переговорах в Осаке лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились продолжить диалог по вопросам стратегической стабильности и дали поручение дипломатическим ведомствам проработать возможность проведения таких консультаций.
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Мария ЗахароваМИД РФСергей РябковРоссияСШАВ мире
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