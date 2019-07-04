В РПЦ назвали встречу Путина и папы Франциска важной и полезной

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. В Московском патриархате назвали важной и полезной встречу в Ватикане президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска, отметив, что стороны имеют схожие позиции в вопросах поддержки традиционных ценностей, защиты прав гонимых христиан и "по ряду вопросов мировой политики".

Путин, который в четверг прибыл в Италию с официальным визитом, встретился с папой Римским Франциском, беседа продолжалась около часа.

"Ватикан и Россия имеют сходные позиции по ряду вопросов мировой политики, считают важной поддержку традиционных ценностей брака и семьи, защиту прав христиан в тех регионах, где они подвергаются преследованиям. Поэтому с точки зрения Церкви, безусловно, эта встреча является важной и полезной", - написал глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Телеграм-канале.

Он напомнил, что "Святой Престол является образованием, близким по статусу к государству: участвует в международных договорах и международных организациях, имеет дипломатические представительства во многих государствах". Поэтому, добавил Легойда, встреча президента России и папы Римского "по своей природе носит межгосударственный, секулярный, если хотите, характер".

Путин и папа Римский pic.twitter.com/B6ZTLImGbu — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 4 июля 2019 г.