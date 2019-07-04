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РИА Новости

В Костромской области девятилетняя девочка пошла гулять и пропала

Вчера, 16:26
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ВОРОНЕЖ, 4 июл - РИА Новости. Правоохранительные органы в Костромской области разыскивают девятилетнюю девочку, которая в среду ушла гулять на детскую площадку и пропала, сообщает управление МВД по региону.
"Полицейские МО МВД России "Шарьинский" разыскивают без вести пропавшего ребенка. Днем 3 июля... (школьница) 2010 года рождения ушла гулять на детскую площадку и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно", - говорится в сообщении.
Полиция просит всех, кто владеет информацией о местонахождении ребенка, сообщить в дежурную часть.
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