В Костромской области девятилетняя девочка пошла гулять и пропала

ВОРОНЕЖ, 4 июл - РИА Новости. Правоохранительные органы в Костромской области разыскивают девятилетнюю девочку, которая в среду ушла гулять на детскую площадку и пропала, сообщает управление МВД по региону.

"Полицейские МО МВД России "Шарьинский" разыскивают без вести пропавшего ребенка. Днем 3 июля... (школьница) 2010 года рождения ушла гулять на детскую площадку и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно", - говорится в сообщении.