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Мособлдума приняла поправки в закон об обращении с бездомными животными

Вчера, 16:26
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаБездомные собаки
Бездомные собаки
© РИА Новости / Евгения Новоженина
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Мособлдума приняла поправки в закон об обращении с безнадзорными животными. Так, каждое муниципальное образование Московского региона получит дополнительные денежные средства на содержание уличных животных. Об этом сообщил телеканал "360".
Законопроект позволит корректировать размер субвенции по результатам мониторинга численности бездомных животных.
С просьбой предоставить дополнительные средства обращались главы муниципалитетов. Дополнительная субвенция будет предоставлена властями в размере 117,728 миллиона рублей.
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