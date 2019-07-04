Мособлдума приняла закон о социальной поддержке семей с новорожденными

Теперь семья сможет получить либо денежные средства в размере 20 тысяч рублей, либо подарочную коробку "Я родился в Подмосковье". В набор входят 53 предмета: пеленки, пустышки, комбинезоны и другое.

"Размер меры поддержки взамен подарка новорожденному предполагается в размере 20 тысяч рублей. Порядок мы готовим, как эту меру получить. Делаем все максимально удобно и комфортно. Мама, уже находясь в роддоме, имеет возможность зарегистрировать ребенка. Там будет сотрудник ЗАГСа, затем надо зайти на портал госуслуг и подать заявление о том, что она выбирает денежную выплату", – рассказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.