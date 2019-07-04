В Подмосковье расширили льготы для сирот

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Стипендию губернатора Московской области в размере 6 тысяч рублей с 1 сентября будет получать каждый студент-сирота Подмосковья, учащийся по очной форме, говорится в пресс-релизе регионального министерства образования.

"Стипендия будет выплачиваться независимо от того, в каком регионе России находится учебное заведение", - цитирует пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области – регионального министра образования Ольгу Забралову.