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В Подмосковье расширили льготы для сирот

Вчера, 16:23
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСнятие денег в банковском терминале
Снятие денег в банковском терминале
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Стипендию губернатора Московской области в размере 6 тысяч рублей с 1 сентября будет получать каждый студент-сирота Подмосковья, учащийся по очной форме, говорится в пресс-релизе регионального министерства образования.
"Стипендия будет выплачиваться независимо от того, в каком регионе России находится учебное заведение", - цитирует пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области – регионального министра образования Ольгу Забралову.
Отмечается, что в данный момент стипендию губернатора получают 3 тысячи детей-сирот, обучающихся по программам высшего и среднего профессионального образования. С 1 сентября льготой смогут воспользоваться еще 1,2 тысячи человека.
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