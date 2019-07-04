Шапошников назвал условия усиления требований к ПО электронного голосования

"Мосгоризбирком усилит требования к системе, программисты-разработчики должны будут их учесть и я думаю, что они успеют их исправить. Но это если они будут выявлены, я уверен, что никаких брешей выявлено не будет, так как у нас одни из самых лучших программистов мира", - сказал Шапошников, отвечая на вопрос о действиях властей в случае выявления брешей в ПО системы электронного голосования.