Шапошников назвал условия усиления требований к ПО электронного голосования

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Мосгоризбирком усилит требования к программному обеспечению системы электронного голосования, если в нем обнаружат бреши, заявил РИА Новости председатель Мосгордумы и заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Шапошникове в кулуарах Московского урбанистического форума.
"Мосгоризбирком усилит требования к системе, программисты-разработчики должны будут их учесть и я думаю, что они успеют их исправить. Но это если они будут выявлены, я уверен, что никаких брешей выявлено не будет, так как у нас одни из самых лучших программистов мира", - сказал Шапошников, отвечая на вопрос о действиях властей в случае выявления брешей в ПО системы электронного голосования.
Московская городская дума 6 июня объявила о старте избирательной кампании по выборам депутатов. На выборах 8 сентября впервые пройдет эксперимент по электронному голосованию. Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где на выборах в сентябре пройдет электронное голосование - это 1 округ (Зеленоград), 10 округ (Cеверное Лианозово – Бибирево) и 30 округ (Чертаново Центральное - Чертаново Южное).