На Кубани три человека погибли в ДТП

КРАСНОДАР, 4 июл - РИА Новости. Три человека, в том числе трехлетняя девочка, погибли в ДТП в Тбилисском районе Кубани, автомобиль "Жигули" выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с Hyundai, по данному факту проводится проверка, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.

"Сегодня в 13.00 мск в Тбилисском районе на автодороге Краснодар - Кропоткин произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель Mercedes допустил столкновение с впереди идущим автомобилем ВАЗ-21099. ВАЗ выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и двое пассажиров автомобиля ВАЗ-21099, среди которых трехлетняя девочка, погибли на месте", - говорится в сообщении.