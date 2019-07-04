Васильева призвала обратить внимание на определение стажа соцпедагогов

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Министр просвещения РФ Ольга Васильева на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей призвала обратить внимание на существующие проблемы с определением трудового стажа и пенсии специалистов, занятых в организации воспитательного процесса в образовательных учреждениях.

Она напомнила, что профессиональный стандарт для специалистов в области воспитания был утвержден в 2017 году. Он ориентирован на группу должностей педагогов, которые выступают организаторами воспитательного процесса в образовательных учреждениях: социальных педагогов, старших вожатых, педагогов-организаторов, воспитателей.

"Но есть одна проблема, которую хотелось бы поднять сегодня: эти специальности, связанные с воспитанием наших детей, имеют сложности, потому что на сегодняшний день не решен вопрос по их трудовому стажу и пенсии. Потому что необходимое условие сегодняшнего дня это ставка не менее 18 часов работы. Если мы говорим о воспитателях, то получается, что кроме своей учебной нагрузки, педагог должен обязательно ее выполнить, чтобы был стаж, и была пенсия, и дальше заниматься воспитательной работой", - сказала Васильева.

Она добавила, что министерство просвещения хочет поставить вопрос об особых условиях для воспитателей и учителей.