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РИА Новости

Васильева призвала обратить внимание на определение стажа соцпедагогов

Вчера, 16:19
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© РИА Новости / ТК "Городской телеканал" / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Ольга Васильева на итоговом заседании коллегии министерства просвещения России
Министр просвещения РФ Ольга Васильева на итоговом заседании коллегии министерства просвещения России
© РИА Новости / ТК "Городской телеканал"
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Министр просвещения РФ Ольга Васильева на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей призвала обратить внимание на существующие проблемы с определением трудового стажа и пенсии специалистов, занятых в организации воспитательного процесса в образовательных учреждениях.
Она напомнила, что профессиональный стандарт для специалистов в области воспитания был утвержден в 2017 году. Он ориентирован на группу должностей педагогов, которые выступают организаторами воспитательного процесса в образовательных учреждениях: социальных педагогов, старших вожатых, педагогов-организаторов, воспитателей.
"Но есть одна проблема, которую хотелось бы поднять сегодня: эти специальности, связанные с воспитанием наших детей, имеют сложности, потому что на сегодняшний день не решен вопрос по их трудовому стажу и пенсии. Потому что необходимое условие сегодняшнего дня это ставка не менее 18 часов работы. Если мы говорим о воспитателях, то получается, что кроме своей учебной нагрузки, педагог должен обязательно ее выполнить, чтобы был стаж, и была пенсия, и дальше заниматься воспитательной работой", - сказала Васильева.
Она добавила, что министерство просвещения хочет поставить вопрос об особых условиях для воспитателей и учителей.
"Мы хотим поставить вопрос об особых условиях для работы воспитателей и учителей, потому что это особые, еще раз повторяю, люди", - подчеркнула Васильева.
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Ольга ВасильеваРоссияОбщество
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