Нижегородский губернатор подписал с ОСК соглашение о сотрудничестве

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июл — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент АО "Объединенная судостроительная корпорация" Алексей Рахманов подписали соглашение о взаимодействии, сообщает пресс-служба правительства региона.

В рамках соглашения планируется сотрудничество, направленное на сохранение и развитие производственного и научно-технического потенциала организаций, находящихся под управлением корпорации и расположенных на территории Нижегородской области. Также стороны договорились о совместном участии в реализации мероприятий по привлечению инвестиций для развития производства, повышению конкурентоспособности продукции и улучшению условий труда организаций.

"Не случайно соглашение мы подписываем на заводе "Красном Сормове". Предприятие активно развивается и внедряет новые технологии, увеличивает объемы производства. Накануне здесь прошло одно из мероприятий форума "Производительность 360". "Красное Сормово" - один из флагманов работы по повышению производительности труда. Уверен, что благодаря нашему сотрудничеству удастся реализовать новые проекты и привлечь дополнительные инвестиции", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.

Делегация участников Всероссийского форума "Производительность 360", в составе которой было 14 глав российских регионов, посетила завод "Красное Сормово" в среду. "Красное Сормово" - одно из старейших предприятий Нижегородской области. С 2018 года там начали внедрение бережливых технологий сразу на нескольких участках производства. Например, сократили время изготовления днищевой секции судна почти вдвое, что позволило создать возможность для изготовления больших объемов продукции, чем до реализации проекта.

"Благодаря повышению конкурентоспособности "Красное Сормово" смогло победить в конкурсе на новые гражданские заказы в области машиностроения. В 2020 году завод рассчитывает заработать дополнительные 1,5 миллиарда рублей", - отметил Никитин.

Кроме того, в марте 2019 года состоялось подписание двустороннего договора между ПАО "Завод "Красное Сормово" и ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" на строительство и поставку 11 сухогрузных судов проекта RSD59 со сдачей трёх сухогрузов до конца 2019 года и восьми – в 2020 году.

"Новый заказ от ГТЛК не был бы подписан, если бы мы не смогли обеспечить стапельные места для производства тех 11 сухогрузов, которые попросила компания. Таким образом, мы понимаем, что это результат работы бережливого производства", - подчеркнул президент Объединенной судостроительной корпорации.