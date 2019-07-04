Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-04T16:16Z
https://ria.ru/20190704/1556209786.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Нижегородская область

Нижегородский губернатор подписал с ОСК соглашение о сотрудничестве

Вчера, 16:16
27
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июл — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент АО "Объединенная судостроительная корпорация" Алексей Рахманов подписали соглашение о взаимодействии, сообщает пресс-служба правительства региона.
В рамках соглашения планируется сотрудничество, направленное на сохранение и развитие производственного и научно-технического потенциала организаций, находящихся под управлением корпорации и расположенных на территории Нижегородской области. Также стороны договорились о совместном участии в реализации мероприятий по привлечению инвестиций для развития производства, повышению конкурентоспособности продукции и улучшению условий труда организаций.
"Не случайно соглашение мы подписываем на заводе "Красном Сормове". Предприятие активно развивается и внедряет новые технологии, увеличивает объемы производства. Накануне здесь прошло одно из мероприятий форума "Производительность 360". "Красное Сормово" - один из флагманов работы по повышению производительности труда. Уверен, что благодаря нашему сотрудничеству удастся реализовать новые проекты и привлечь дополнительные инвестиции", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Делегация участников Всероссийского форума "Производительность 360", в составе которой было 14 глав российских регионов, посетила завод "Красное Сормово" в среду. "Красное Сормово" - одно из старейших предприятий Нижегородской области. С 2018 года там начали внедрение бережливых технологий сразу на нескольких участках производства. Например, сократили время изготовления днищевой секции судна почти вдвое, что позволило создать возможность для изготовления больших объемов продукции, чем до реализации проекта.
Разработанный ОСК проект медицинского судна Соталия
21 июня, 03:46
Российские судостроители разработали плавучую "Скорую помощь"
"Благодаря повышению конкурентоспособности "Красное Сормово" смогло победить в конкурсе на новые гражданские заказы в области машиностроения. В 2020 году завод рассчитывает заработать дополнительные 1,5 миллиарда рублей", - отметил Никитин.
Кроме того, в марте 2019 года состоялось подписание двустороннего договора между ПАО "Завод "Красное Сормово" и ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" на строительство и поставку 11 сухогрузных судов проекта RSD59 со сдачей трёх сухогрузов до конца 2019 года и восьми – в 2020 году.
"Новый заказ от ГТЛК не был бы подписан, если бы мы не смогли обеспечить стапельные места для производства тех 11 сухогрузов, которые попросила компания. Таким образом, мы понимаем, что это результат работы бережливого производства", - подчеркнул президент Объединенной судостроительной корпорации.
В 2019 году ПАО "Завод "Красное Сормово" включилось в межведомственный проект в рамках "Эффективной губернии", который предприятие реализует вместе с общеобразовательной школой №79 Нижнего Новгорода. Старшеклассники школы №79 получили возможность пройти летнюю трудовую практику на заводе. По итогам первой смены экспериментального трудового лагеря запланировал запуск еще двух смен на "Красном Сормове" летом 2019 года и тиражирование нижегородского опыта в Санкт-Петербурге на предприятиях ОСК.
Десантный вертолетоносный корабль-док Мистраль на судостроительном заводе. Архивное фото
5 июня, 03:10
Источник рассказал о разработке первого российского "Мистраля"
000000
Обсудить 0
Нижегородская областьАлексей РахмановОбъединенная судостроительная корпорацияНижегородская областьЭкономика
Рекомендуем
Солнечная электростанция
"Т Плюс" построит две солнечные электростанции в Оренбургской области
РИА
Новости
Дом правительства Московской области
В Подмосковье приняли еще один поддерживающий инвесторов закон
Троицкая церковь (ХVII век) усадьбы Троицкое-Лыково и жилые многоэтажные дома Москвы
Технопарку "Строгино" присвоен статус приоритетного инвестпроекта
Ростовские власти выделили деньги кадетским казачьим учреждениям
Лента
новостей
Бездомные собаки
Мособлдума приняла поправки в закон об обращении с бездомными животными
В ЯНАО будут активно использовать отечественные материалы для дорог
Снятие денег в банковском терминале
В Подмосковье расширили льготы для сирот
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
На Ямале планшеты ускорят работу врачей скорой помощи
На Ямале увеличили количество субсидируемых рейсов
Лес
Площадь восстановления лесов в Калужской области в 2019 году вырастет на 9%
Мать с новорожденным ребенком
Мособлдума приняла закон о социальной поддержке семей с новорожденными
В Татарстане на биржевой площадке заключил контракт первый самозанятый
Автомобиль скорой медицинской помощи
Тюменская скорая помощь дополнительно получит 35 новых машин
Маляр шпаклюет окно во время ремонта в подъезде жилого дома
Около 5 тысяч подъездов отремонтировали в Подмосковье в 2019 году
Природа Московской области
К 2026 году в МО появятся 45 новых особо охраняемых природных территорий
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:30Лукашевич призвал Грузию обеспечить безопасность журналистов
11:28Медведев отметил вклад Назарбаева в развитие отношений России и Казахстана
11:25В Литве продают с аукциона арестованный российский сухогруз "Иван Лопатин"
11:23В Тульской области многодетную мать задержали после наезда на полицейского
11:22Танкер Grace 1 принадлежал российской компании, заявило иранское агенство
11:21Украина утратила возможности осваивать Арктику, заявил Чилингаров
11:20В Совфеде прокомментировали желание Украины осваивать Арктику
11:19На Кубани завели уголовное дело после ДТП с тремя погибшими
11:19На Урале работница почты присвоила лотерейные билеты на два миллиона рублей
11:16В Салехарде задержали вылет рейса в Тюмень из-за датчика об отказе стартера
11:13Более 30 пациентов Нижнеудинской больницы эвакуировали из-за паводка
11:12Арбитражный суд признал банкротом дочь основателя компании "Настюша"
11:10Курганские власти не сомневаются, что сгоревший храм будет восстановлен
11:04ФСБ задержала россиянина по подозрению в госизмене
11:04"Аврора" не отменяла рейсы на Камчатку из-за извержения вулкана
11:03В Москве за полгода задержали почти тысячу участников и лидеров ОПГ
11:02СК предъявил обвинение мужчине, задержанному за стрельбу в тюменском ТЦ
11:02"Молодая Гвардия Единой России" создаст Фонд поддержки соцпроектов молодежи
11:00Российский биолог рассказал о новых планах по созданию "ГМО-детей"
10:54В ОБСЕ рекомендовали Киеву пересмотреть условия для соцвыплат в Донбассе
Лента новостейМолния