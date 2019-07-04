Максим Галкин сделал обзор новых функций Инстаграма

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Российский телеведущий Максим Галкин рассказал в своем Инстаграме о том, что стал одним из первых, кому предложили протестировать новый интерфейс социальной сети.

"Теперь я не знаю, сколько у кого лайков, просмотров. Я не знаю, скольким людям нравится Тимати и Бузова. Сколько просмотров получил за свое видео Егор Крид. Я вижу просто видео и просто фото. И это прекрасно", - рассказал Максим Галкин.

Он уточнил, что в новом интерфейсе социальной сети статистику смогут видеть только владельцы аккаунта.