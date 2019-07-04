Максим Галкин сделал обзор новых функций Инстаграма

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Российский телеведущий Максим Галкин рассказал в своем Инстаграме о том, что стал одним из первых, кому предложили протестировать новый интерфейс социальной сети.
"Теперь я не знаю, сколько у кого лайков, просмотров. Я не знаю, скольким людям нравится Тимати и Бузова. Сколько просмотров получил за свое видео Егор Крид. Я вижу просто видео и просто фото. И это прекрасно", - рассказал Максим Галкин.
Он уточнил, что в новом интерфейсе социальной сети статистику смогут видеть только владельцы аккаунта.
"Я считаю, это замечательная идея. Лайки стали настоящей зависимостью для многих людей, источником тревоги и стресса. Убирая момент нездоровой соревновательности, Инстаграм спасает психику людей, и что самое важное, детей и подростков", - считает телеведущий.
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