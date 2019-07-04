Правительство не поддержало законопроект о смягчении муниципального фильтра

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Правительство России направило отрицательный отзыв на законопроект о снижении порога на выборах глав субъектов РФ с 5-10% до 5% подписей муниципальных депутатов, соответствующий документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.

Законопроект ранее внесли в Госдуму депутат от ЛДПР Алексей Диденко и Михаил Дегтярев. Авторы законопроекта указывают, что действующий муниципальный фильтр с порогом от 5 до 10%, установленный в 2012 году, "в политической действительности позволяет только одной политической силе беспрепятственно его преодолевать", а анализ сформировавшейся практики применения такого фильтра показывает серьезное ограничение реальной политической конкуренции.

"Необходимо отметить, что предложения об изменении количественных критериев, установленных для поддержки кандидата на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) со стороны указанных лиц, целесообразно обосновывать конкретными данными правоприменительной практики, свидетельствующими о неэффективности действующего механизма", - говорится в заключении правительства.

В кабмине указали, что пояснительная записка к законопроекту не содержит достаточных сведений о неэффективности действующего правового регулирования, данных правоприменительной практики, указывающих на проблемы правоприменения, то есть достаточного обоснования (статистических или иных данных) необходимости внесения в действующее законодательство РФ предлагаемых изменений.