Иран действует под полным контролем МАГАТЭ, заявили в МИД России

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Иран ведет все работы по низкообогащенному урану под полным контролем МАГАТЭ, никаких рисков для ядерного нераспространения не возникало, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Все работы, проводимые иранской стороной, по-прежнему находятся под полным контролем МАГАТЭ, никаких озабоченностей с точки зрения ядерного нераспространения в этой связи не возникает", - сказала она во время брифинга, комментируя превышение Тегераном потолка запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов, предусмотренного ядерной сделкой.

Москва надеется, что Тегеран и впредь будет ответственно подходить к выполнению своего соглашения о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ и дополнительного протокола к нему, добавила Захарова.