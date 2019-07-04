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РИА Новости

Иран действует под полным контролем МАГАТЭ, заявили в МИД России

Вчера, 15:57
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Иран ведет все работы по низкообогащенному урану под полным контролем МАГАТЭ, никаких рисков для ядерного нераспространения не возникало, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Все работы, проводимые иранской стороной, по-прежнему находятся под полным контролем МАГАТЭ, никаких озабоченностей с точки зрения ядерного нераспространения в этой связи не возникает", - сказала она во время брифинга, комментируя превышение Тегераном потолка запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов, предусмотренного ядерной сделкой.
Москва надеется, что Тегеран и впредь будет ответственно подходить к выполнению своего соглашения о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ и дополнительного протокола к нему, добавила Захарова.
Ранее МАГАТЭ после прозвучавших из Тегерана заявлений подтвердило, что Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. В годовщину выхода США из ядерной сделки 8 мая Иран объявил о прекращении им выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы.
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