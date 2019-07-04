Привычка спать голым спасла мужчину от смерти

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Мельбурне мужчина выжил благодаря тому, что спал под электроодеялом голым. Об этом В Мельбурне мужчина выжил благодаря тому, что спал под электроодеялом голым. Об этом сообщает австралийский новостной портал News.com.au.

Перед сном канадец Даниэль де Габриэль укрылся несколькими электроодеялами, а утром проснулся из-за запаха гари.

"Ночью в одном из одеял произошло короткое замыкание. Вся кровать была в огне, и я вместе с ней", — рассказал пострадавший.

Сначала он пытался потушить горящую мебель водой, но это не помогло. Тогда мужчина вынес кровать на улицу. Однако огонь охватил весь дом, и Габриэль потерял почти все имущество. Ему пришлось провести в больнице две недели — он получил ожоги около 20 процентов тела.

"К счастью, я спал голым, потому что пожарные сказали, что иначе я был бы мертв", — сказал Габриэль.