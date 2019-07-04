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РИА Новости

Более трех тысяч домов в Приангарье непригодны к проживанию после паводка

Вчера, 15:49
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© РИА Новости / Светлана Задера / Перейти в фотобанкПоследствия паводка в Тулунском районе Иркутской области. 4 июля 2019
Последствия паводка в Тулунском районе Иркутской области. 4 июля 2019
© РИА Новости / Светлана Задера
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ТУЛУН (Иркутская область), 4 июл - РИА Новости. Более 3 тысяч домов в Иркутской области признаны непригодными для проживания в результате паводка, сообщил журналистам председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (КЧС) Руслан Болотов.
"Следующий момент, на который нам надо обратить внимание, это проведение оценочных комиссий по домам, которые будут оценены и признаны либо непригодными для проживания, либо годными к капитальному ремонту и восстановлению. Более 3 тысяч домов на сегодняшнюю дату уже признаны непригодными для проживания", - сказал Болотов.
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Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным правительства региона, в результате паводка погиб 21 человек, еще 14 числятся пропавшими без вести. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
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